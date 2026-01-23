-->
|Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà martedì 27 gennaio 2026, alle ore 15:00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.
Primo punto allattenzione dellAssemblea la Crisi industriale del Distretto del mobile imbottito.
A seguire, lAula esaminerà tre proposte di legge. Prima la Pdl n. 3/2024 Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dallanno 2024 e misure di incentivo fiscale per personale sanitario e non sanitario di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese. Poi, la Pdl n. 48/2025 Modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio delleconomia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e ss.mm.ii., di iniziativa dei consiglieri Cifarelli, Morea e Pittella. Infine, anche la Pdl n. 87/2025 Proposta di modifica Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 47, artt. 2, 8, 10, 12, con riferimento allEnte Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, di iniziativa dei consiglieri Tataranno e Fanelli.
Procedendo, lOrgano legislativo esaminerà latto amministrativo n. 119/2025 Programma dazione 2022-2025 per la protezione delle acque dallinquinamento provocato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, approvato con D.C.R. n. 684 del 21/03/2024 Estensione temporale al 2027.
Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni Consiliari Permanenti, allordine del giorno anche il Disegno di legge n. 20/2024 Integrazione allarticolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1 Statuto della Regione Basilicata riguardante la nomina dei sottosegretari. Prevista anche la discussione in ordine alle problematiche concernenti il Servizio Sanitario Regionale e la Discussione sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e sullattuale situazione organizzativa della struttura.
In conclusione, lAssemblea si occuperà dellanalisi di una serie di mozioni e dellattività ispettiva.
