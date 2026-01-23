-->

Consiglio regionale convocato martedì 27 gennaio: in agenda crisi del mobile imbottito, sanità ed economia

23/01/2026

Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà martedì 27 gennaio 2026, alle ore 15:00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.

Primo punto allattenzione dellAssemblea la Crisi industriale del Distretto del mobile imbottito.

A seguire, lAula esaminerà tre proposte di legge. Prima la Pdl n. 3/2024 Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dallanno 2024 e misure di incentivo fiscale per personale sanitario e non sanitario di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli e Marrese. Poi, la Pdl n. 48/2025 Modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25 Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio delleconomia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e ss.mm.ii., di iniziativa dei consiglieri Cifarelli, Morea e Pittella. Infine, anche la Pdl n. 87/2025 Proposta di modifica Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 47, artt. 2, 8, 10, 12, con riferimento allEnte Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, di iniziativa dei consiglieri Tataranno e Fanelli.

Procedendo, lOrgano legislativo esaminerà latto amministrativo n. 119/2025 Programma dazione 2022-2025 per la protezione delle acque dallinquinamento provocato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, approvato con D.C.R. n. 684 del 21/03/2024  Estensione temporale al 2027.

Dopo gli eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni Consiliari Permanenti, allordine del giorno anche il Disegno di legge n. 20/2024 Integrazione allarticolo 48 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 1  Statuto della Regione Basilicata riguardante la nomina dei sottosegretari. Prevista anche la discussione in ordine alle problematiche concernenti il Servizio Sanitario Regionale e la Discussione sulla realizzazione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e sullattuale situazione organizzativa della struttura.

In conclusione, lAssemblea si occuperà dellanalisi di una serie di mozioni e dellattività ispettiva.



