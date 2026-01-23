-->
23/01/2026
|Lunedì 26 gennaio, alle ore 10.00, presso la sala riunioni al secondo piano del Palazzo del Consiglio regionale, si terrà la conferenza stampa convocata dal consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Fortunato Picerno, per illustrare la proposta di Piano per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). Alla conferenza stampa parteciperanno, insieme a Picerno, Nico Di Chiara, dirigente dellU.O.C. Servizio Veterinario dellASP di Potenza, Lucia Pangaro, coordinatrice della Commissione regionale IAA, e Federica Gerardi, medico veterinario esperto in IAA e specialista in etologia e benessere animale, Giuliana Lordi, Presidente Angsa Basilicata.
Gli IAA rappresentano strumenti integrativi a supporto delle terapie convenzionali, con ricadute positive sulla salute e sul benessere psicofisico di bambini, adulti, anziani, persone con disabilità fisica, cognitiva o relazionale e soggetti fragili in generale.
|23/01/2026 - POLIMEDICA: TORNIAMO A CURARE Immediata ripresa delle prestazioni SSN nonostante lincertezza sui contratti
Polimedica comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in via urgente, ha deliberato la ripresa immediata dellerogazione delle prestazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN), assumendo consapevolmente un rischio economico significativo legato allat...-->continua
|23/01/2026 - De Maria: Libri di testo per gli studenti del primo anno del Liceo Scientifico di Latronico
Latronico, [data] La Giunta Comunale di Latronico ha deliberato in data 22 gennaio 2026 lavvio di tutti gli atti necessari per fornire i libri di testo agli studenti che si iscriveranno al primo anno del Liceo Scientifico di Latronico, e che inizieranno il ...-->continua
|23/01/2026 - Polese (OL IV) plaude alla nomina di Bardi nel Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dEuropa
Potenza, 23 gennaio 2026. Rivolgo le mie più vive congratulazioni al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, per la prestigiosa nomina tra i nove membri effettivi della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri locali e Regionali del Consigli...-->continua
|23/01/2026 - Potenza. Rione Lucania senza ponticello: il centrodestra chiede interventi urgenti e soluzioni immediate
A più di dieci giorni dalla chiusura del ponticello di via Grippo, nel Rione Lucania, i disagi per residenti, pedoni, automobilisti e attività commerciali sono evidenti. La sicurezza viene prima di tutto e nessuno mette in discussione la scelta di interdire il...-->continua
|23/01/2026 - Marrese: Vicinanza agli operatori balneari e alle comunità colpite dal ciclone Harry
Le immagini e le testimonianze arrivate dagli stabilimenti balneari della costa Jonica Metapontina, duramente colpiti dal ciclone Harry, raccontano una situazione di grande difficoltà e preoccupazione.
I danni alle strutture balneari sono ingenti, molte s...-->continua
|23/01/2026 - Biblioteca Stigliani, firmato uno storico accordo di valorizzazione
Un risultato di portata straordinaria che nasce da una chiara visione politica e dallimpulso della Provincia di Matera, che ha ideato e strutturato lintero impianto dellintesa per garantire il futuro di uno dei presidi culturali più importanti del mezzogio...-->continua
|23/01/2026 - Manca: A Matera non cè paralisi, ma una fase di ricostruzione. Il 5 febbraio parola agli iscritti
Il Partito Democratico di Matera attraversa una fase complessa, che non è mai stata nascosta né sottovalutata. Il commissariamento deciso nei mesi scorsi è stato un atto di responsabilità, necessario per far fronte a una situazione di forte conflittualità inte...-->continua
