-->
|
La voce della Politica
|Riaperta la SP EX SS 104: un traguardo atteso per Episcopia e Fardella, La nota dei sindaci
22/01/2026
|Oggi è una giornata di grande soddisfazione per le comunità di Episcopia e Fardella. Grazie alla sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte la Regione Basilicata, nella persona del Presidente Bardi, dellassessore Cupparo e dellassessore Merra, la nuova Programmazione Regionale dellAssessore Pepe,la Provincia di Potenza nella persona del Presidente Giordano , dei Consiglieri Provinciali Fittipaldi, Di Sanzo, Rizzo, Sinisgalli,-e soprattutto grazie alla tenacia e allimpegno costante di questa amministrazione, insieme allamministrazione comunale di Fardella, è stata finalmente riaperta la strada statale SS 104, nel tratto che collega i due comuni.
Entro fine marzo inizieranno anche i lavori di revisione di tutta la restante parte fino a Fardella.
La SS 104 non è soltanto uninfrastruttura viaria, ma rappresenta un luogo simbolico di collegamento, identità e tradizione. È una strada profondamente amata dalla collettività perché unisce territori, persone e storie, ed è sede dei celebri Gironi di Episcopia, patrimonio culturale e punto di riferimento per la memoria e le radici della comunità.
In questi anni il Sindaco Vecchione e il Sindaco Coringrato si sono prodigati con determinazione presso gli uffici provinciali e regionali, portando avanti con costanza e dialogo istituzionale le istanze dei cittadini;si sono prodigati per lapprovazione della Conferenza dei Servizi tenutasi presso gli Uffici Comunali di Episcopia insieme alla presenza fattiva del Sindaco di Fardella per garantire lottenimento di tutti i pareri necessari per portare a compimento le opere oggi realizzate e affinché si potesse giungere a questo importante risultato.
La riapertura della SS 104 è il frutto di un lavoro lungo, condiviso e orientato al bene comune.
Un sentito ringraziamento va a tutte le istituzioni e a quanti hanno contribuito, a vario titolo, a restituire alla comunità una strada che non è solo un collegamento fisico, ma un ponte tra passato, presente e futuro.
Grazie a tutti
Il Sindaco di Episcopia Vecchione e il Sindaco di Fardella Coringrato
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/01/2026 - Riaperta la SP EX SS 104: un traguardo atteso per Episcopia e Fardella, La nota dei sindaci
Oggi è una giornata di grande soddisfazione per le comunità di Episcopia e Fardella. Grazie alla sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte la Regione Basilicata, nella persona del Presidente Bardi, dellassessore Cupparo e dellassessore Merra, la nuova Programmazione R...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Leggieri: M5S lucano, valori a geometria variabile: il ''nuovo corso'' dopo Pisticci
Leggendo un po i giornali degli ultimi giorni, emerge un quadro che merita più di una riflessione, soprattutto per chi, come il sottoscritto, ha provato spesso invano a raccontare le contraddizioni interne alla leadership del Movimento 5 Stelle lucano. In...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Allarme occupazionale nel metapontino.Giordano Ugl Matera: Il ciclone Harry mette a rischio centinaia di posti di lavoro
Il ciclone Harry ha colpito duramente la fascia ionica e il Metapontino, causando danni gravissimi e aprendo una vera e propria catastrofe occupazionale nel territorio materano.
Lo dichiara Pino Giordano, segretario provinciale dellUgl Matera.
<...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Bardi nella delegazione italiana del Cplre
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, è stato ufficialmente nominato tra i nove membri effettivi della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dEuropa (Cplre).
Il rinnovo dellorganico, reso necessario dalla...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Timmari, 100 mila euro per la riqualificazione
Grazie a un finanziamento inserito nella legge di bilancio dello Stato, il Comune di Matera disporrà di risorse aggiuntive pari a 100 mila euro da destinare alla riqualificazione e alla rivalorizzazione del borgo Timmari, avviando un percorso che mira a restit...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Terranova di Pollino, pullman bloccati dal ghiaccio nel parcheggio comunale: studenti e lavoratori di nuovo a piedi!!
Anche oggi i pullman non sono riusciti a lasciare il parcheggio comunale a causa di un leggero strato di ghiaccio, con la conseguenza di ragazzi e pendolari rimasti a piedi. Non è un caso isolato: è la seconda volta in meno di quindici giorni. Ed è proprio que...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Ponte Tiera e viabilità, lopposizione: ''La Provincia si assuma le proprie responsabilità''
POTENZA «La Provincia di Potenza smetta di fare Ponzio Pilato e si assuma fino in fondo le proprie responsabilità». È quanto affermano i consiglieri di opposizione, che indicano nel caso del ponte Tiera lesempio più evidente del disimpegno dellente provinc...-->continua
|
|