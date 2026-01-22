Oggi è una giornata di grande soddisfazione per le comunità di Episcopia e Fardella. Grazie alla sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte  la Regione Basilicata, nella persona del Presidente Bardi, dellassessore Cupparo e dellassessore Merra, la nuova Programmazione Regionale dellAssessore Pepe,la Provincia di Potenza nella persona del Presidente Giordano , dei Consiglieri Provinciali Fittipaldi, Di Sanzo, Rizzo, Sinisgalli,-e soprattutto grazie alla tenacia e allimpegno costante di questa amministrazione, insieme allamministrazione comunale di Fardella, è stata finalmente riaperta la strada statale SS 104, nel tratto che collega i due comuni.

Entro fine marzo inizieranno anche i lavori di revisione di tutta la restante parte fino a Fardella.



La SS 104 non è soltanto uninfrastruttura viaria, ma rappresenta un luogo simbolico di collegamento, identità e tradizione. È una strada profondamente amata dalla collettività perché unisce territori, persone e storie, ed è sede dei celebri Gironi di Episcopia, patrimonio culturale e punto di riferimento per la memoria e le radici della comunità.



In questi anni il Sindaco Vecchione e il Sindaco Coringrato si sono prodigati con determinazione presso gli uffici provinciali e regionali, portando avanti con costanza e dialogo istituzionale le istanze dei cittadini;si sono prodigati per lapprovazione della Conferenza dei Servizi tenutasi presso gli Uffici Comunali di Episcopia insieme alla presenza fattiva del Sindaco di Fardella per garantire lottenimento di tutti i pareri necessari per portare a compimento le opere oggi realizzate e affinché si potesse giungere a questo importante risultato.

La riapertura della SS 104 è il frutto di un lavoro lungo, condiviso e orientato al bene comune.



Un sentito ringraziamento va a tutte le istituzioni e a quanti hanno contribuito, a vario titolo, a restituire alla comunità una strada che non è solo un collegamento fisico, ma un ponte tra passato, presente e futuro.



Grazie a tutti

Il Sindaco di Episcopia Vecchione e il Sindaco di Fardella Coringrato