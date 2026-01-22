-->

Bardi nella delegazione italiana del Cplre

22/01/2026

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, è stato ufficialmente nominato tra i nove membri effettivi della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dEuropa (Cplre).
Il rinnovo dellorganico, reso necessario dalla scadenza del mandato fissata per il 31 marzo 2026, proietta la Basilicata in un consesso di rilievo internazionale. Il Cplre non è solo unassemblea politica paneuropea; è la voce di oltre 200.000 collettività sparse tra i 47 Stati membri. Con i suoi 648 rappresentanti, lorganismo ha il compito cruciale di vigilare sullautonomia locale, promuovere il decentramento e alimentare quella cooperazione transfrontaliera che è linfa vitale per le regioni che vogliono contare di più.
La nomina di Bardi, che resterà in carica per i prossimi cinque anni (fino a marzo 2031) rappresenta un riconoscimento non solo alla figura istituzionale, ma al ruolo strategico che la Basilicata intende giocare nelle politiche di governance europea.
Entrare a far parte dei nove rappresentanti delle Regioni italiane nel Consiglio dEuropa  sottolinea Bardi  significa portare le istanze della Basilicata direttamente sui tavoli dove si scrive il futuro dellautonomia e della sussidiarietà.
In un momento storico in cui il dialogo tra il locale e il globale è fondamentale  aggiunge il Presidente  lavorerò per rafforzare i processi di regionalizzazione e per fare in modo che la nostra regione sia protagonista nei percorsi di cooperazione transfrontaliera. LEuropa dei popoli passa inevitabilmente per lEuropa dei territori: difenderne lautonomia e migliorarne la governance sono gli impegni che porterò a Strasburgo con determinazione fino al 2031.
Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali è lorgano del Consiglio dEuropa incaricato di garantire il rispetto dei principi sanciti dalla Carta europea dellautonomia locale. La delegazione italiana è composta da 18 rappresentanti effettivi (e altrettanti supplenti), equamente suddivisi tra Comuni e Regioni. I membri sono tutti titolari di un mandato elettivo, a conferma del legame diretto tra lassemblea e il voto popolare.



