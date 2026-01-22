-->
La voce della Politica
|Bardi nella delegazione italiana del Cplre
22/01/2026
|Il Presidente della Regione, Vito Bardi, è stato ufficialmente nominato tra i nove membri effettivi della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dEuropa (Cplre).
Il rinnovo dellorganico, reso necessario dalla scadenza del mandato fissata per il 31 marzo 2026, proietta la Basilicata in un consesso di rilievo internazionale. Il Cplre non è solo unassemblea politica paneuropea; è la voce di oltre 200.000 collettività sparse tra i 47 Stati membri. Con i suoi 648 rappresentanti, lorganismo ha il compito cruciale di vigilare sullautonomia locale, promuovere il decentramento e alimentare quella cooperazione transfrontaliera che è linfa vitale per le regioni che vogliono contare di più.
La nomina di Bardi, che resterà in carica per i prossimi cinque anni (fino a marzo 2031) rappresenta un riconoscimento non solo alla figura istituzionale, ma al ruolo strategico che la Basilicata intende giocare nelle politiche di governance europea.
Entrare a far parte dei nove rappresentanti delle Regioni italiane nel Consiglio dEuropa sottolinea Bardi significa portare le istanze della Basilicata direttamente sui tavoli dove si scrive il futuro dellautonomia e della sussidiarietà.
In un momento storico in cui il dialogo tra il locale e il globale è fondamentale aggiunge il Presidente lavorerò per rafforzare i processi di regionalizzazione e per fare in modo che la nostra regione sia protagonista nei percorsi di cooperazione transfrontaliera. LEuropa dei popoli passa inevitabilmente per lEuropa dei territori: difenderne lautonomia e migliorarne la governance sono gli impegni che porterò a Strasburgo con determinazione fino al 2031.
Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali è lorgano del Consiglio dEuropa incaricato di garantire il rispetto dei principi sanciti dalla Carta europea dellautonomia locale. La delegazione italiana è composta da 18 rappresentanti effettivi (e altrettanti supplenti), equamente suddivisi tra Comuni e Regioni. I membri sono tutti titolari di un mandato elettivo, a conferma del legame diretto tra lassemblea e il voto popolare.
