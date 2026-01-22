Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, è intervenuto in videocollegamento alla presentazione del servizio sperimentale di teleassistenza e telesoccorso promosso dal Comune di Ferrandina, rivolto ai cittadini fragili e ai grandi anziani.



Nel suo intervento, Latronico ha richiamato i dati del 21° Rapporto CREA Sanità, che collocano la Basilicata sopra la media nazionale per lassistenza domiciliare, in particolare per lAssistenza Domiciliare Integrata (ADI) e per il supporto alle persone con disabilità. Un risultato che conferma il ruolo centrale delle cure territoriali nelle politiche sanitarie regionali.



«Partiamo da una base solida  ha evidenziato lassessore  ma la sfida oggi è rendere le cure sempre più domiciliari, qualificate e integrate, capaci di rispondere ai bisogni di una popolazione che invecchia e



presenta fragilità sempre più complesse».



Lassessore ha sottolineato come la teleassistenza e la telemedicina rappresentino strumenti fondamentali per rafforzare lassistenza domiciliare, migliorare la continuità delle cure e sostenere le famiglie e i caregiver. In questo quadro si inseriscono gli investimenti previsti dalla Missione 6 del Pnrr, orientati allo sviluppo delle tecnologie sanitarie, alla digitalizzazione dei servizi e al potenziamento dellassistenza territoriale.



Latronico ha inoltre evidenziato come il rafforzamento dei servizi domiciliari possa rappresentare anche unimportante opportunità di lavoro nel settore della cura alla persona, contribuendo allo sviluppo di nuove competenze professionali e a un modello di welfare più vicino ai bisogni delle comunità.



Nel concludere il suo intervento, lassessore ha ribadito limportanza di valorizzare le esperienze sperimentali attivate a livello locale come occasione di confronto e di crescita dei modelli di assistenza, in una prospettiva di integrazione tra sistema sanitario, servizi sociali e territori.