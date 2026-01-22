-->
|
La voce della Politica
|Teleassistenza per rafforzare lassistenza domiciliare
22/01/2026
|Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, è intervenuto in videocollegamento alla presentazione del servizio sperimentale di teleassistenza e telesoccorso promosso dal Comune di Ferrandina, rivolto ai cittadini fragili e ai grandi anziani.
Nel suo intervento, Latronico ha richiamato i dati del 21° Rapporto CREA Sanità, che collocano la Basilicata sopra la media nazionale per lassistenza domiciliare, in particolare per lAssistenza Domiciliare Integrata (ADI) e per il supporto alle persone con disabilità. Un risultato che conferma il ruolo centrale delle cure territoriali nelle politiche sanitarie regionali.
«Partiamo da una base solida ha evidenziato lassessore ma la sfida oggi è rendere le cure sempre più domiciliari, qualificate e integrate, capaci di rispondere ai bisogni di una popolazione che invecchia e
presenta fragilità sempre più complesse».
Lassessore ha sottolineato come la teleassistenza e la telemedicina rappresentino strumenti fondamentali per rafforzare lassistenza domiciliare, migliorare la continuità delle cure e sostenere le famiglie e i caregiver. In questo quadro si inseriscono gli investimenti previsti dalla Missione 6 del Pnrr, orientati allo sviluppo delle tecnologie sanitarie, alla digitalizzazione dei servizi e al potenziamento dellassistenza territoriale.
Latronico ha inoltre evidenziato come il rafforzamento dei servizi domiciliari possa rappresentare anche unimportante opportunità di lavoro nel settore della cura alla persona, contribuendo allo sviluppo di nuove competenze professionali e a un modello di welfare più vicino ai bisogni delle comunità.
Nel concludere il suo intervento, lassessore ha ribadito limportanza di valorizzare le esperienze sperimentali attivate a livello locale come occasione di confronto e di crescita dei modelli di assistenza, in una prospettiva di integrazione tra sistema sanitario, servizi sociali e territori.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/01/2026 - olle Timmari, 100 mila euro per la riqualificazione
Grazie a un finanziamento inserito nella legge di bilancio dello Stato, il Comune di Matera disporrà di risorse aggiuntive pari a 100 mila euro da destinare alla riqualificazione e alla rivalorizzazione del borgo Timmari, avviando un percorso che mira a restituire dignità e ...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Terranova di Pollino, pullman bloccati dal ghiaccio nel parcheggio comunale: studenti e lavoratori di nuovo a piedi!!
Anche oggi i pullman non sono riusciti a lasciare il parcheggio comunale a causa di un leggero strato di ghiaccio, con la conseguenza di ragazzi e pendolari rimasti a piedi. Non è un caso isolato: è la seconda volta in meno di quindici giorni. Ed è proprio que...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Ponte Tiera e viabilità, lopposizione: ''La Provincia si assuma le proprie responsabilità''
POTENZA «La Provincia di Potenza smetta di fare Ponzio Pilato e si assuma fino in fondo le proprie responsabilità». È quanto affermano i consiglieri di opposizione, che indicano nel caso del ponte Tiera lesempio più evidente del disimpegno dellente provinc...-->continua
|
|
|22/01/2026 - M5s: Bardi e il cdx hanno disatteso gli impegni con i lucani
Si è tenuta questa mattina, presso la sede del Consiglio regionale della Basilicata, la prima conferenza stampa del 2026 del Movimento 5 Stelle. Le consigliere regionali Alessia Araneo e Viviana Verri hanno fatto il punto sulla difficile situazione sociale e i...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Teleassistenza per rafforzare lassistenza domiciliare
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, è intervenuto in videocollegamento alla presentazione del servizio sperimentale di teleassistenza e telesoccorso promosso dal Comune di Ferrandina, rivolto ai cittadini fragili e ai gr...-->continua
|
|
|22/01/2026 - SIN di Tito, coordinamento tra Acquedotto Lucano e Struttura di Missione per le bonifiche
Nella giornata di ieri si è tenuto, nella sede di Acquedotto Lucano, un incontro operativo tra il Direttore Generale, Luigi Cerciello Renna, e la Struttura di Missione per la Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), istituita con Deliberazione di Giunta...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Torna percorribile la SP EX SS 104 Episcopia Fardella
Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che riaprirà nella giornata odierna la SP EX SS 104 Episcopia Fardella.
Il progetto, finanziato con 1 milione di euro a valere sui fondi FSC 2021-2027, ha riguardato: il consolidame...-->continua
|
|