Ho seguito con grande attenzione il tavolo ministeriale su PMC e continuo a seguire passo



dopo passo le vertenze che riguardano larea industriale di Melfi, a partire da PMC, Tiberina



e Brose, fino al mondo della logistica e a tutto lindotto che ruota attorno alla filiera



automotive.



Parliamo di aziende e, soprattutto, di lavoratori che rappresentano un patrimonio industriale



e umano costruito in oltre trentanni di attività produttiva. Questo patrimonio non può essere



sacrificato.



La strada giusta è una sola: mantenere i livelli produttivi e occupazionali. Tutto il resto 



rinvii, soluzioni tampone, gestione puramente assistenziale delle crisi  non è accettabile.



Qui non siamo di fronte a manodopera sostituibile



, ma a un corpo di lavoratori altamente



qualificati, con competenze industriali specifiche, che hanno contribuito in modo



determinante alla storia produttiva di questo territorio, dellintera filiera automotive e dei



servizi logistici connessi.



Dal tavolo è emersa anche lesistenza di un soggetto industriale interessato, il cui nome non



è stato ancora dichiarato, che ha manifestato disponibilità a rilevare limpianto e a garantire



continuità occupazionale. È un fatto positivo e importante, che va riconosciuto come tale.



Ma voglio essere altrettanto chiaro: senza tempi certi e verificabili, anche questa possibilità



rischia di restare sospesa. In queste vertenze il fattore tempo è decisivo, e non può essere



lasciato allindeterminatezza.



Cè poi un punto che considero non negoziabile e che richiede risposte immediate: gli



ammortizzatori sociali. Non possiamo permetterci che lavoratrici e lavoratori restino senza



reddito o ostaggio di ritardi burocratici mentre si discute del loro futuro. Gli strumenti di



sostegno al reddito devono funzionare, essere garantiti e resi continui. Senza questo,



qualunque percorso di reindustrializzazione diventa socialmente insostenibile, soprattutto in



unarea già segnata da più vertenze contemporanee.



Lo dico con chiarezza: non è accettabile che errori procedurali o incertezze amministrative



ricadano sulle spalle degli operai. Il tempo delle famiglie non è il tempo della burocrazia. Il



reddito non può essere una variabile accessoria.



Per questo continuerò a incalzare il Governo e i Ministeri competenti, in Parlamento e fuori,



affinché:



si garantiscano immediatamente gli ammortizzatori sociali;



si chiariscano e si rimuovano gli ostacoli normativi che impediscono una gestione



ordinata delle crisi;



si lavori a una vera soluzione industriale, con tempi certi, capace di salvare lavoro e



produzione a Melfi, nellindotto e nel comparto logistico collegato.



PMC, Tiberina e Brose non sono vertenze isolate. Insieme alla logistica e allindotto



rappresentano una questione industriale complessiva. Sono il simbolo di una scelta che il



Paese deve fare: difendere il lavoro industriale oppure accettarne il lento smantellamento.



Noi abbiamo scelto da che parte stare. E continueremo a farlo, senza ambiguità.















On. Arnaldo Lomuti



coordinatore M5S Basilicata