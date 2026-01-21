-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Agricoltura, Cicala alla presentazione di Fieragricola

21/01/2026

Rafforzare il legame tra politiche agricole, innovazione tecnologica e bisogni concreti dei territori rurali è una delle sfide centrali per la competitività del settore primario. È in questo quadro che si colloca la partecipazione dellassessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, alla presentazione nazionale della 117ª edizione di Fieragricola, svoltasi oggi a Roma presso il Ministero dellAgricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.



Nel corso delliniziativa, alla quale ha preso parte anche il ministro dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, lassessore ha sottolinea limportanza di mantenere un costante raccordo tra livello nazionale e regionale, soprattutto in una fase in cui la nuova programmazione richiede scelte coerenti, capacità di lettura dei cambiamenti e strumenti efficaci a supporto delle imprese.



«Momenti di confronto come questo  ha dichiarato Cicala  consentono di orientare le politiche regionali lungo traiettorie condivise, valorizzando linnovazione tecnologica come fattore chiave per ridurre i divari territoriali e rafforzare la competitività delle aziende agricole, in particolare nelle aree interne».



Lazione dellAssessorato regionale è oggi concentrata sulla necessità di accompagnare il sistema agricolo lucano in un percorso di modernizzazione che tenga insieme infrastrutture, sostenibilità e capacità produttiva, affinché le innovazioni che emergono a livello nazionale possano tradursi in misure concrete e accessibili sul territorio.



«Il nostro obiettivo  ha concluso lassessore  è trasformare il confronto istituzionale e levoluzione tecnologica in politiche regionali capaci di produrre risultati misurabili, sostenendo il lavoro degli agricoltori e contribuendo allo sviluppo equilibrato delle comunità rurali della Basilicata».



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
21/01/2026 - Microzonazione sismica, 1,23 milioni per 54 Comuni lucani

La prevenzione sismica passa dalla conoscenza approfondita del territorio. Con questo obiettivo la Direzione generale Infrastrutture della Regione Basilicata ha approvato una determinazione che assegna 1 milione e 231 mila euro di fondi statali della Protezione civile nazion...-->continua
21/01/2026 - Agricoltura, Cicala alla presentazione di Fieragricola

Rafforzare il legame tra politiche agricole, innovazione tecnologica e bisogni concreti dei territori rurali è una delle sfide centrali per la competitività del settore primario. È in questo quadro che si colloca la partecipazione dellassessore regionale alle...-->continua
21/01/2026 - Mobile imbottito: Cupparo, prosegue la nostra iniziativa

Sulla situazione di grande difficoltà che registra il settore del mobile imbottito nellarea murgiana materana-barese lattenzione della Regione è costante e quotidiana come dimostra linterlocuzione con la Regione Puglia e la nostra partecipazione agli incon...-->continua
21/01/2026 - BCC Senise: positiva iniziativa su sanità territoriale

Basilicata Casa Comune di Senise esprime una valutazione positiva sullincontro svoltosi presso il Comune di Senise tra i Sindaci dellarea del Senisese e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, ritenendolo un momento utile di confronto sui temi strategi...-->continua
21/01/2026 - Pazienti e lavoratori non si toccano: lappello dei medici e dei dipendenti di Polimedica

Cè un momento in cui le carte, le delibere, le interpretazioni e le posizioni  anche quando sono legittime  devono fermarsi davanti a una domanda semplice: chi sta pagando davvero questa crisi?
La risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: stanno ...-->continua
21/01/2026 - Infrastrutture e trasporti, consiglieri regionali del centrosinistra chiedono un Consiglio regionale straordinario

I consiglieri regionali del centrosinistra hanno formalmente depositato il 9 gennaio scorso, ai sensi dellart. 53, punto 4) del Regolamento interno del Consiglio regionale, la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Basilicata p...-->continua
21/01/2026 - Sanità e scuola: due pilastri per il futuro del Senisese

Nel corso dellincontro - tenutosi a Senise - sulla sanità territoriale, il confronto si è esteso anche al tema della scuola, riconosciuta come leva fondamentale di sviluppo, coesione sociale e contrasto allo spopolamento.

Prezioso il contributo della...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo