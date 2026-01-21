Rafforzare il legame tra politiche agricole, innovazione tecnologica e bisogni concreti dei territori rurali è una delle sfide centrali per la competitività del settore primario. È in questo quadro che si colloca la partecipazione dellassessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala, alla presentazione nazionale della 117ª edizione di Fieragricola, svoltasi oggi a Roma presso il Ministero dellAgricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.







Nel corso delliniziativa, alla quale ha preso parte anche il ministro dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, lassessore ha sottolinea limportanza di mantenere un costante raccordo tra livello nazionale e regionale, soprattutto in una fase in cui la nuova programmazione richiede scelte coerenti, capacità di lettura dei cambiamenti e strumenti efficaci a supporto delle imprese.







«Momenti di confronto come questo  ha dichiarato Cicala  consentono di orientare le politiche regionali lungo traiettorie condivise, valorizzando linnovazione tecnologica come fattore chiave per ridurre i divari territoriali e rafforzare la competitività delle aziende agricole, in particolare nelle aree interne».







Lazione dellAssessorato regionale è oggi concentrata sulla necessità di accompagnare il sistema agricolo lucano in un percorso di modernizzazione che tenga insieme infrastrutture, sostenibilità e capacità produttiva, affinché le innovazioni che emergono a livello nazionale possano tradursi in misure concrete e accessibili sul territorio.







«Il nostro obiettivo  ha concluso lassessore  è trasformare il confronto istituzionale e levoluzione tecnologica in politiche regionali capaci di produrre risultati misurabili, sostenendo il lavoro degli agricoltori e contribuendo allo sviluppo equilibrato delle comunità rurali della Basilicata».