Mobile imbottito: Cupparo, prosegue la nostra iniziativa

21/01/2026

Sulla situazione di grande difficoltà che registra il settore del mobile imbottito nellarea murgiana materana-barese lattenzione della Regione è costante e quotidiana come dimostra linterlocuzione con la Regione Puglia e la nostra partecipazione agli incontri promossi dalla Regione Puglia a Bari domani e il 27 prossimo dedicati al progetto di rilancio della Natuzzi.

Così lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che aggiunge: intendiamo individuare e condividere con sindacati ed associazioni imprenditoriali iniziative ed azioni da mettere in campo quanto più efficaci e anche di breve e medio termine. Per questa ragione fare un nuovo Tavolo, come chiede il consigliere Cifarelli, in questa fase non può dare alcun risultato tanto più in attesa che le richieste fatte al Tavolo del 5 gennaio scorso, al quale lo stesso Cifarelli ha partecipato, trovino risposte. Ricordo che abbiamo chiesto al Comitato del Distretto Mobile Imbottito (che va ricostruito e aggiornato nei compiti) a Confindustria e Confapi di avere una mappa aggiornata delle aziende del settore che sono attive e del numero dei dipendenti, insieme a proposte specifiche per avviare il rilancio del settore. Anche ai consiglieri di minoranza abbiamo chiesto proposte ed indicazioni. Non abbiamo ancora ricevuto nulla e siamo sempre in attesa di conoscere la loro disponibilità a partecipare al tavolo permanente istituzionale che intendiamo istituire. Non abbiamo alcuna intenzione  dice Cupparo  di far diventare i Tavoli già numerosi che teniamo in Dipartimento incontri formali ed inutili e quindi intendiamo concentrare ogni impegno su fatti concreti.



