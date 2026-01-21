-->
|
La voce della Politica
|Mobile imbottito: Cupparo, prosegue la nostra iniziativa
21/01/2026
|Sulla situazione di grande difficoltà che registra il settore del mobile imbottito nellarea murgiana materana-barese lattenzione della Regione è costante e quotidiana come dimostra linterlocuzione con la Regione Puglia e la nostra partecipazione agli incontri promossi dalla Regione Puglia a Bari domani e il 27 prossimo dedicati al progetto di rilancio della Natuzzi.
Così lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che aggiunge: intendiamo individuare e condividere con sindacati ed associazioni imprenditoriali iniziative ed azioni da mettere in campo quanto più efficaci e anche di breve e medio termine. Per questa ragione fare un nuovo Tavolo, come chiede il consigliere Cifarelli, in questa fase non può dare alcun risultato tanto più in attesa che le richieste fatte al Tavolo del 5 gennaio scorso, al quale lo stesso Cifarelli ha partecipato, trovino risposte. Ricordo che abbiamo chiesto al Comitato del Distretto Mobile Imbottito (che va ricostruito e aggiornato nei compiti) a Confindustria e Confapi di avere una mappa aggiornata delle aziende del settore che sono attive e del numero dei dipendenti, insieme a proposte specifiche per avviare il rilancio del settore. Anche ai consiglieri di minoranza abbiamo chiesto proposte ed indicazioni. Non abbiamo ancora ricevuto nulla e siamo sempre in attesa di conoscere la loro disponibilità a partecipare al tavolo permanente istituzionale che intendiamo istituire. Non abbiamo alcuna intenzione dice Cupparo di far diventare i Tavoli già numerosi che teniamo in Dipartimento incontri formali ed inutili e quindi intendiamo concentrare ogni impegno su fatti concreti.
|
archivio
|La Voce della Politica
|21/01/2026 - Microzonazione sismica, 1,23 milioni per 54 Comuni lucani
La prevenzione sismica passa dalla conoscenza approfondita del territorio. Con questo obiettivo la Direzione generale Infrastrutture della Regione Basilicata ha approvato una determinazione che assegna 1 milione e 231 mila euro di fondi statali della Protezione civile nazion...-->continua
|
|
|21/01/2026 - Agricoltura, Cicala alla presentazione di Fieragricola
Rafforzare il legame tra politiche agricole, innovazione tecnologica e bisogni concreti dei territori rurali è una delle sfide centrali per la competitività del settore primario. È in questo quadro che si colloca la partecipazione dellassessore regionale alle...-->continua
|
|
|21/01/2026 - Mobile imbottito: Cupparo, prosegue la nostra iniziativa
Sulla situazione di grande difficoltà che registra il settore del mobile imbottito nellarea murgiana materana-barese lattenzione della Regione è costante e quotidiana come dimostra linterlocuzione con la Regione Puglia e la nostra partecipazione agli incon...-->continua
|
|
|21/01/2026 - BCC Senise: positiva iniziativa su sanità territoriale
Basilicata Casa Comune di Senise esprime una valutazione positiva sullincontro svoltosi presso il Comune di Senise tra i Sindaci dellarea del Senisese e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, ritenendolo un momento utile di confronto sui temi strategi...-->continua
|
|
|21/01/2026 - Pazienti e lavoratori non si toccano: lappello dei medici e dei dipendenti di Polimedica
Cè un momento in cui le carte, le delibere, le interpretazioni e le posizioni anche quando sono legittime devono fermarsi davanti a una domanda semplice: chi sta pagando davvero questa crisi?
La risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: stanno ...-->continua
|
|
|21/01/2026 - Infrastrutture e trasporti, consiglieri regionali del centrosinistra chiedono un Consiglio regionale straordinario
I consiglieri regionali del centrosinistra hanno formalmente depositato il 9 gennaio scorso, ai sensi dellart. 53, punto 4) del Regolamento interno del Consiglio regionale, la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Basilicata p...-->continua
|
|
|21/01/2026 - Sanità e scuola: due pilastri per il futuro del Senisese
Nel corso dellincontro - tenutosi a Senise - sulla sanità territoriale, il confronto si è esteso anche al tema della scuola, riconosciuta come leva fondamentale di sviluppo, coesione sociale e contrasto allo spopolamento.
Prezioso il contributo della...-->continua
|
|