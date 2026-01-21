-->

BCC Senise: positiva iniziativa su sanità territoriale

21/01/2026

Basilicata Casa Comune di Senise esprime una valutazione positiva sullincontro svoltosi presso il Comune di Senise tra i Sindaci dellarea del Senisese e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, ritenendolo un momento utile di confronto sui temi strategici per il territorio, a partire dalla sanità territoriale.

Il dialogo avviato tra istituzioni locali e parti sociali rappresenta un metodo di lavoro importante per affrontare in modo condiviso le criticità che interessano le aree interne e i servizi essenziali.

Come forza politica radicata nel territorio, Basilicata Casa Comune di Senise continuerà a seguire con attenzione questo percorso, sostenendo e promuovendo iniziative finalizzate a garantire una sanità pubblica accessibile e di qualità e, in particolare, a rafforzare i servizi fondamentali per le comunità del Senisese.



