-->
|
La voce della Politica
|Infrastrutture e trasporti, consiglieri regionali del centrosinistra chiedono un Consiglio regionale straordinario
21/01/2026
|I consiglieri regionali del centrosinistra hanno formalmente depositato il 9 gennaio scorso, ai sensi dellart. 53, punto 4) del Regolamento interno del Consiglio regionale, la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Basilicata per discutere una situazione che definiscono non più rinviabile sul piano della mobilità e delle infrastrutture strategiche regionali.
Lordine del giorno proposto riguarda due temi centrali per lo sviluppo e la qualità della vita dei cittadini lucani:
La situazione delle infrastrutture viarie, ferroviarie e delle aviosuperfici di Pisticci (Pista Mattei) e di Grumento Nova e Il trasporto pubblico locale.
La Basilicata continua a pagare un prezzo altissimo in termini di isolamento e disuguaglianze territoriali dichiarano i consiglieri di opposizione . Senza infrastrutture moderne e un sistema di trasporto pubblico efficiente non cè sviluppo possibile, né coesione sociale.
La richiesta di un Consiglio regionale straordinario nasce dalla necessità di aprire un confronto pubblico e trasparente, chiamando la Giunta regionale a riferire sullo stato reale delle opere, sulle risorse disponibili, sui cronoprogrammi e sulle scelte strategiche che intende assumere.
Non si tratta di un atto formale concludono ma di una iniziativa politica precisa: riportare al centro dellagenda regionale il diritto alla mobilità dei cittadini lucani e il futuro infrastrutturale della Basilicata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|21/01/2026 - Infrastrutture e trasporti, consiglieri regionali del centrosinistra chiedono un Consiglio regionale straordinario
I consiglieri regionali del centrosinistra hanno formalmente depositato il 9 gennaio scorso, ai sensi dellart. 53, punto 4) del Regolamento interno del Consiglio regionale, la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Basilicata per discutere un...-->continua
|
|
|21/01/2026 - Sanità e scuola: due pilastri per il futuro del Senisese
Nel corso dellincontro - tenutosi a Senise - sulla sanità territoriale, il confronto si è esteso anche al tema della scuola, riconosciuta come leva fondamentale di sviluppo, coesione sociale e contrasto allo spopolamento.
Prezioso il contributo della...-->continua
|
|
|21/01/2026 - 350 allanno non bastano: il SIFUS Basilicata respinge lelemosina, serve rispetto e politiche serie per i pensionati
Dopo i vitalizi, arriva lelemosina: questo non è welfare, è umiliazione.
Lo ribadisce con forza il SIFUS Basilicata, intervenendo sulla recente proposta avanzata dalla UIL al Governo regionale.
Una misura che mortifica la dignità dei pensionati...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Vertenza Smart Paper, riunione in Regione
Si è svolta oggi, presso la Direzione Sviluppo Economico della Regione, una riunione dedicata alla vertenza Smart Paper, presieduta dallassessore Francesco Cupparo, con la partecipazione del direttore generale d Giuseppina Lo Vecchio, delle organizzazioni sin...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Cartelle TARI a Cersosimo, Fittipaldi replica allAmministrazione
A stretto giro di posta, arriva la replica della capogruppo di minoranza Rosa Maria Fittipaldi (foto) al comunicato stampa dellAmministrazione comunale guidata dalla sindaca Domenica Paglia. La trasparenza non è unoperazione elettorale, è un dovere. Con qu...-->continua
|
|
|20/01/2026 - SP Carpinello, summit nella sede della Provincia di Matera
Nella sede della Provincia di Matera, in via Ridola, il Presidente Francesco Mancini, coadiuvato dal responsabile dellUfficio Tecnico, Pasquale Morisco, ha incontrato la ditta che ha vinto lappalto e i progettisti dei lavori di ripristino della SP Carpinello...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Ruoti: sabato l'onorevole Sarracino incontra il Pd
Si terrà il prossimo sabato 24 gennaio, alle ore 10:30 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Ruoti, lincontro pubblico organizzato dal Circolo PD di Ruoti, che vedrà la partecipazione straordinaria dellOnorevole Marco Sarracino.
Al centro del dib...-->continua
|
|