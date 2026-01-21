-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Infrastrutture e trasporti, consiglieri regionali del centrosinistra chiedono un Consiglio regionale straordinario

21/01/2026

I consiglieri regionali del centrosinistra hanno formalmente depositato il 9 gennaio scorso, ai sensi dellart. 53, punto 4) del Regolamento interno del Consiglio regionale, la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Basilicata per discutere una situazione che definiscono non più rinviabile sul piano della mobilità e delle infrastrutture strategiche regionali.
Lordine del giorno proposto riguarda due temi centrali per lo sviluppo e la qualità della vita dei cittadini lucani:
La situazione delle infrastrutture viarie, ferroviarie e delle aviosuperfici di Pisticci (Pista Mattei) e di Grumento Nova e Il trasporto pubblico locale.
La Basilicata continua a pagare un prezzo altissimo in termini di isolamento e disuguaglianze territoriali  dichiarano i consiglieri di opposizione . Senza infrastrutture moderne e un sistema di trasporto pubblico efficiente non cè sviluppo possibile, né coesione sociale.
La richiesta di un Consiglio regionale straordinario nasce dalla necessità di aprire un confronto pubblico e trasparente, chiamando la Giunta regionale a riferire sullo stato reale delle opere, sulle risorse disponibili, sui cronoprogrammi e sulle scelte strategiche che intende assumere.
Non si tratta di un atto formale  concludono  ma di una iniziativa politica precisa: riportare al centro dellagenda regionale il diritto alla mobilità dei cittadini lucani e il futuro infrastrutturale della Basilicata.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
21/01/2026 - Infrastrutture e trasporti, consiglieri regionali del centrosinistra chiedono un Consiglio regionale straordinario

I consiglieri regionali del centrosinistra hanno formalmente depositato il 9 gennaio scorso, ai sensi dellart. 53, punto 4) del Regolamento interno del Consiglio regionale, la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Basilicata per discutere un...-->continua
21/01/2026 - Sanità e scuola: due pilastri per il futuro del Senisese

Nel corso dellincontro - tenutosi a Senise - sulla sanità territoriale, il confronto si è esteso anche al tema della scuola, riconosciuta come leva fondamentale di sviluppo, coesione sociale e contrasto allo spopolamento.

Prezioso il contributo della...-->continua
21/01/2026 - 350  allanno non bastano: il SIFUS Basilicata respinge lelemosina, serve rispetto e politiche serie per i pensionati

Dopo i vitalizi, arriva lelemosina: questo non è welfare, è umiliazione.
Lo ribadisce con forza il SIFUS Basilicata, intervenendo sulla recente proposta avanzata dalla UIL al Governo regionale.

Una misura che mortifica la dignità dei pensionati...-->continua
20/01/2026 - Vertenza Smart Paper, riunione in Regione

Si è svolta oggi, presso la Direzione Sviluppo Economico della Regione, una riunione dedicata alla vertenza Smart Paper, presieduta dallassessore Francesco Cupparo, con la partecipazione del direttore generale d Giuseppina Lo Vecchio, delle organizzazioni sin...-->continua
20/01/2026 - Cartelle TARI a Cersosimo, Fittipaldi replica allAmministrazione

A stretto giro di posta, arriva la replica della capogruppo di minoranza Rosa Maria Fittipaldi (foto) al comunicato stampa dellAmministrazione comunale guidata dalla sindaca Domenica Paglia. La trasparenza non è unoperazione elettorale, è un dovere. Con qu...-->continua
20/01/2026 - SP Carpinello, summit nella sede della Provincia di Matera

Nella sede della Provincia di Matera, in via Ridola, il Presidente Francesco Mancini, coadiuvato dal responsabile dellUfficio Tecnico, Pasquale Morisco, ha incontrato la ditta che ha vinto lappalto e i progettisti dei lavori di ripristino della SP Carpinello...-->continua
20/01/2026 - Ruoti: sabato l'onorevole Sarracino incontra il Pd

Si terrà il prossimo sabato 24 gennaio, alle ore 10:30 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Ruoti, lincontro pubblico organizzato dal Circolo PD di Ruoti, che vedrà la partecipazione straordinaria dellOnorevole Marco Sarracino.
Al centro del dib...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo