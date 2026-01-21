I consiglieri regionali del centrosinistra hanno formalmente depositato il 9 gennaio scorso, ai sensi dellart. 53, punto 4) del Regolamento interno del Consiglio regionale, la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio regionale della Basilicata per discutere una situazione che definiscono non più rinviabile sul piano della mobilità e delle infrastrutture strategiche regionali.

Lordine del giorno proposto riguarda due temi centrali per lo sviluppo e la qualità della vita dei cittadini lucani:

La situazione delle infrastrutture viarie, ferroviarie e delle aviosuperfici di Pisticci (Pista Mattei) e di Grumento Nova e Il trasporto pubblico locale.

La Basilicata continua a pagare un prezzo altissimo in termini di isolamento e disuguaglianze territoriali  dichiarano i consiglieri di opposizione . Senza infrastrutture moderne e un sistema di trasporto pubblico efficiente non cè sviluppo possibile, né coesione sociale.

La richiesta di un Consiglio regionale straordinario nasce dalla necessità di aprire un confronto pubblico e trasparente, chiamando la Giunta regionale a riferire sullo stato reale delle opere, sulle risorse disponibili, sui cronoprogrammi e sulle scelte strategiche che intende assumere.

Non si tratta di un atto formale  concludono  ma di una iniziativa politica precisa: riportare al centro dellagenda regionale il diritto alla mobilità dei cittadini lucani e il futuro infrastrutturale della Basilicata.