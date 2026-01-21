-->
Sanità e scuola: due pilastri per il futuro del Senisese
21/01/2026
|Nel corso dellincontro - tenutosi a Senise - sulla sanità territoriale, il confronto si è esteso anche al tema della scuola, riconosciuta come leva fondamentale di sviluppo, coesione sociale e contrasto allo spopolamento.
Prezioso il contributo della Dirigente dellIstituto Sinisgalli, Prof.ssa Rosa Schettini, che ha ribadito il ruolo strategico del polo scolastico come presidio formativo, culturale e sociale per lintero comprensorio.
È emerso come le scuole del Senisese rappresentino realtà valide capaci di rispondere ai bisogni del territorio e di accogliere studenti delle aree interne offrendo servizi di qualità.
Il Segretario regionale UIL - Tortorelli - ha sottolineato la necessità di un forte impegno politico a sostegno dellistruzione, pilastro essenziale per garantire equità e sviluppo alle nuove generazioni.
Posizioni condivise dallAmministrazione comunale che riconosce lIstituto Sinisgalli come eccellenza del territorio; un presidio culturale capace di offrire opportunità concrete ai giovani e di rispondere efficacemente ai bisogni formativi della comunità locale.
Evidenziata, infine, l'importanza di unazione coordinata dei Sindaci e di una visione unitaria del Senisese, fondata su sanità, scuola e cultura come basi dello sviluppo sostenibile.
