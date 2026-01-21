Dopo i vitalizi, arriva lelemosina: questo non è welfare, è umiliazione.

Lo ribadisce con forza il SIFUS Basilicata, intervenendo sulla recente proposta avanzata dalla UIL al Governo regionale.



Una misura che mortifica la dignità dei pensionati, riducendo una questione sociale complessa a un intervento simbolico e offensivo. 350 euro annui, pari a 0,98 centesimi al giorno, non rappresentano una politica di sostegno, ma uno specchietto per le allodole, utile solo a mascherare lassenza di soluzioni strutturali.



Il SIFUS richiama alla serietà e alla responsabilità coloro che avanzano simili iniziative: il ruolo del sindacato non è distribuire oboli, ma difendere diritti, costruire risposte concrete e mantenere alta la dignità dei lavoratori e dei pensionati.



La Regione Basilicata deve invece attivarsi con urgenza per migliorare realmente la qualità della vita dei pensionati, attraverso politiche mirate allinvecchiamento attivo, interventi socio-assistenziali adeguati e un rafforzamento del sistema sanitario, le cui carenze sono ormai sotto gli occhi di tutti e incidono pesantemente sulla vita quotidiana degli anziani.



I pensionati non chiedono carità.

Chiedono rispetto, diritti e politiche serie.



SIFUS Basilicata

