A stretto giro di posta, arriva la replica della capogruppo di minoranza Rosa Maria Fittipaldi (foto) al comunicato stampa dellAmministrazione comunale guidata dalla sindaca Domenica Paglia. La trasparenza non è unoperazione elettorale, è un dovere. Con queste parole apre la nota la consigliera Fittipaldi, che poi aggiunge una serie di considerazioni. "Leggiamo con stupore  scrive- la replica dellAmministrazione comunale, che invece di rispondere nel merito tecnico di cartelle esattoriali potenzialmente prescritte o decadute (citare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 40543/2021 che stabilisce il principio in materia di notifiche tributarie della "Scissione soggettiva degli effetti", non fa altro che alimentare il caos popolare ed esporre l'Ente ad una pioggia di ricorsi) preferisce scendere nel terreno dell'attacco personale. Sull'assenza della Minoranza da Voi erroneamente presunta: Essere presenti non significa occupare fisicamente una sedia in Comune per fare passerella, come presidio h24 ma studiare gli atti e soprattutto fornire risposte ai cittadini (e non ignorare le loro richieste, regolarmente protocollate e che attendono da anni un riscontro che non arriva). In questi anni  sottolinea- abbiamo esercitato il nostro ruolo di controllo con rigore, monitorando ogni delibera, determina e atto pubblicati online e soprattutto non chiudendo mai la nostra disponibilità all'ascolto del cittadino, che proprio come in questo caso si è rivolto a noi. Se la nostra analisi puntuale sulla TARI 2020 oggi disturba, è perché finalmente qualcuno legge le carte e ne spiega il contenuto proprio ai cittadini. La politica del 'presenzialismo fisico' la lasciamo a chi non ha altri strumenti; noi preferiamo la politica dei fatti e della competenza. Sui 'Furbetti', come da Voi definiti nella vostra nota pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Cersosimo in data 19.01.2026: È offensivo definire 'furbetti' i cittadini che chiedono semplicemente di sapere se un atto è legittimo o se è fuori dai termini di legge. La legge sulla prescrizione  replica la Fittipaldi - esiste per tutelare il contribuente e garantire la certezza del diritto. Confondere la tutela della comunità di Cersosimo con l'agevolazione dell'evasione è un gioco dialettico pericoloso. La grave inefficienza di una gestione che ha inviato accertamenti 'a pioggia' e basati su ruoli non aggiornati, colpendo anche chi è perfettamente in regola esige delle scuse per il cittadino, piuttosto che insulti gratuiti. È inaccettabile  si legge ancora- che il contribuente debba trasformarsi in un investigatore per rintracciare ricevute regolarmente pagate di sei anni fa: questa è pressione burocratica. In merito al danno erariale poi, ricordiamo a questa amministrazione a titolo puramente informativo, che il vero danno si rischia quando si emettono atti che potrebbero essere annullati in autotutela o in sede di ricorso, gravando sulle casse comunali con spese legali evitabili. Inoltre, vorremmo rammentare alla memoria "selettiva di convenienza" di questa Amministrazione che conosciamo fin troppo bene la differenza tra riscossione equa e pressione burocratica tardiva. La prima è un atto doveroso di lealtà e rispetto verso le Istituzioni, lo Stato di diritto e il proprio Comune, per la seconda invece...lasciamo al giudizio dei cittadini la definizione! Non permetteremo che si sposti l'attenzione dai dubbi tecnici (notifica







e prescrizione/decadenza) alle vecchie e anacronistiche offese personali. I cittadini di Cersosimo meritano risposte, non attacchi elettorali.







Vincenzo Diego