Nella sede della Provincia di Matera, in via Ridola, il Presidente Francesco Mancini, coadiuvato dal responsabile dellUfficio Tecnico, Pasquale Morisco, ha incontrato la ditta che ha vinto lappalto e i progettisti dei lavori di ripristino della SP Carpinello, in agro di Stigliano, finanziati con una somma pari a 5 milioni e 400mila euro.

Oggetto del summit i ritardi nei lavori, originati da problematiche relative alla presenza di sottoservizi e interferenze di varia natura lungo il tracciato.

La Regione Basilicata  ha spiegato Mancini - con cui stiamo concertando le modalità per superare gli ostacoli tecnici ed economici con lobiettivo di definire il necessario cronoprogramma per la ripresa e il completamento dei lavori, ha autorizzato la perizia di variante grazie alla quale la Provincia potrà pagare le attività di rimozione e spostamento delle interferenze, i cui lavori saranno effettuati dai rispettivi titolari.

In buona sostanza se le interferenze verranno rimosse a carico dei proprietari delle stesse, i lavori dovranno essere pagati dalla Provincia che, prima di procedere al pagamento, aveva però bisogno dellautorizzazione dellEnte che riveste il ruolo di soggetto finanziatore degli interventi, cioè la Regione Basilicata. Ottenuto il via libera, adesso si procederà ad eliminare gli ostacoli che hanno bloccato i lavori: una volta risolto questo problema, il ripristino della SP Carpinello potrà finalmente essere portato a compimento.

Inutile sottolineare che è nostro interesse prioritario concludere i lavori, anche per dare ai numerosi fruitori dellarteria una strada sicura e percorribile. I ritardi, voglio ancora una volta sottolinearlo, non sono ascrivibili alla Provincia ma, come ormai ampiamente spiegato, dalla presenza di queste interferenze per la cui rimozione si è dovuto procedere a procedure amministrative che ovviamente hanno spostato più in la fine dei lavori.

Ciò che conta  ha concluso il Presidente  è che tutte le istituzioni e le parti in campo hanno sempre marciato in una direzione chiara e comune: quella dellammodernamento della strada.