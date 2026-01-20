Si terrà il prossimo sabato 24 gennaio, alle ore 10:30 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Ruoti, lincontro pubblico organizzato dal Circolo PD di Ruoti, che vedrà la partecipazione straordinaria dellOnorevole Marco Sarracino.

Al centro del dibattito ci saranno i temi legati alle politiche per il Mezzogiorno e al futuro delle aree interne, con lobiettivo di tracciare un percorso condiviso tra le istituzioni parlamentari e le realtà locali.

La presenza dellOn. Sarracino nel nostro Comune è un segnale importante di attenzione, dichiara Gerardo Marsilio, segretario del circolo cittadino. Sarà loccasione per portare allattenzione del governo centrale, le istanze del nostro territorio .

Il programma dellevento prevede la partecipazione dei Consiglieri regionali del PD, dei dirigenti, amministratori e militanti della comunità democratica. Le conclusioni saranno affidate allOn. Sarracino, che illustrerà lattività legislativa in corso e risponderà alle sollecitazioni che emergeranno dagli interventi.