La voce della Politica
|Ruoti: sabato l'onorevole Sarracino incontra il Pd
20/01/2026
|Si terrà il prossimo sabato 24 gennaio, alle ore 10:30 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Ruoti, lincontro pubblico organizzato dal Circolo PD di Ruoti, che vedrà la partecipazione straordinaria dellOnorevole Marco Sarracino.
Al centro del dibattito ci saranno i temi legati alle politiche per il Mezzogiorno e al futuro delle aree interne, con lobiettivo di tracciare un percorso condiviso tra le istituzioni parlamentari e le realtà locali.
La presenza dellOn. Sarracino nel nostro Comune è un segnale importante di attenzione, dichiara Gerardo Marsilio, segretario del circolo cittadino. Sarà loccasione per portare allattenzione del governo centrale, le istanze del nostro territorio .
Il programma dellevento prevede la partecipazione dei Consiglieri regionali del PD, dei dirigenti, amministratori e militanti della comunità democratica. Le conclusioni saranno affidate allOn. Sarracino, che illustrerà lattività legislativa in corso e risponderà alle sollecitazioni che emergeranno dagli interventi.
