-->
|
La voce della Politica
|Lavoratrici SLEM senza stipendio: SIFUS pronto a segnalare a Prefettura
20/01/2026
|La situazione delle lavoratrici SLEM ha ormai superato ogni limite di tollerabilità. Anche questo mese le dipendenti si trovano senza stipendio, senza la mensilità di dicembre e senza la tredicesima. Una condizione inaccettabile che si ripete sistematicamente e che calpesta la dignità delle lavoratrici.
Il SIFUS denuncia con forza una gestione che costringe le maestranze a lavorare regolarmente , mentre ogni mese, sono costrette a mendicare il proprio salario. Questo non è più un semplice ritardo: è un abuso reiterato da parte della ditta SLEM.
Il SIFUS ha nuovamente segnalato linadempienza al DPL, denunciando la mancata consegna delle buste paga dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, oltre alle ore di straordinario mai retribuite, tredicesima e mensilità di dicembre.
«Parliamo di 10 lavoratrici che, in gran parte, ricevono uno stipendio di circa 500 euro» dichiara la segretaria del SIFUS, Pina De Donato «
e mi fermo qui».
Il SIFUS diffida formalmente la SLEM a provvedere entro e non oltre venerdì al pagamento delle mensilità dovute e alla trasmissione immediata della documentazione retributiva.
In mancanza di risposte concrete, il sindacato procederà senza ulteriori avvisi con una segnalazione ufficiale alla Prefettura e al Comune.
Si ricorda che i pagamenti devono essere effettuati entro il 12 di ogni mese e che non è consentito fare cassa sulla pelle delle lavoratrici.
Il Sindacato rivolge inoltre un appello diretto alla SLEM: abbiate almeno il buon senso di trasmettere immediatamente le buste paga, così da consentire al Comune di procedere al pagamento diretto delle retribuzioni.
Un atto dovuto, se non altro, per dimostrare un briciolo di rispetto verso le lavoratrici che, nonostante mille difficoltà economiche e personali, continuano a garantire il servizio mensa con responsabilità, impegno e grande professionalità.
La dignità del lavoro non è negoziabile.
SIFUS Basilicata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/01/2026 - SP Carpinello, summit nella sede della Provincia di Matera
Nella sede della Provincia di Matera, in via Ridola, il Presidente Francesco Mancini, coadiuvato dal responsabile dellUfficio Tecnico, Pasquale Morisco, ha incontrato la ditta che ha vinto lappalto e i progettisti dei lavori di ripristino della SP Carpinello, in agro di St...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Ruoti: sabato l'onorevole Sarracino incontra il Pd
Si terrà il prossimo sabato 24 gennaio, alle ore 10:30 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Ruoti, lincontro pubblico organizzato dal Circolo PD di Ruoti, che vedrà la partecipazione straordinaria dellOnorevole Marco Sarracino.
Al centro del dib...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Lavoratrici SLEM senza stipendio: SIFUS pronto a segnalare a Prefettura
La situazione delle lavoratrici SLEM ha ormai superato ogni limite di tollerabilità. Anche questo mese le dipendenti si trovano senza stipendio, senza la mensilità di dicembre e senza la tredicesima. Una condizione inaccettabile che si ripete sistematicamente ...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Sussidio ai pensionati, Picerno: bene proposta UIL Basilicata
La Regione Basilicata è chiamata a valutare con urgenza listituzione di un sussidio economico annuale di 350 euro ai pensionati residenti nella nostra Regione, a fronte del crescente costo della vita. Negli ultimi anni laumento dei prezzi dei beni di prima ...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Consigliere comunale Angelino (Matera nel cuore) su indennità differite Regione Basilicata
Sono stati tantissimi i politici ad insorgere contro la decisione del governo regionale di modificare la norma sulle indennità differite dei consiglieri regionali, quelli che sono stati definiti dei mini-vitalizi. Premesso che Bardi ha ampiamente spiegato che ...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Forze di Polizia in Basilicata: la Silp CGIL smentisce i presunti potenziamenti
La Silp CGIL, tramite una nota stampa, interviene sulle dichiarazioni della Lega Basilicata riguardo al presunto incremento delle Forze di Polizia in regione. Secondo il sindacato, a poche ore dagli annunci emerge invece una grave carenza di personale nella ...-->continua
|
|
|20/01/2026 - ''Scanzano al Centro'': pieno sostegno della candidatura di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026
Il Gruppo Consiliare Scanzano al Centro del Comune di Scanzano Jonico con i Consiglieri Felicetta Salerno, Claudio Scarnato e Nicola Mangialardi, esprime il proprio pieno sostegno alla candidatura del Comune di Policoro al titolo di Capitale Italiana del Ma...-->continua
|
|