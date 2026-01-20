La situazione delle lavoratrici SLEM ha ormai superato ogni limite di tollerabilità. Anche questo mese le dipendenti si trovano senza stipendio, senza la mensilità di dicembre e senza la tredicesima. Una condizione inaccettabile che si ripete sistematicamente e che calpesta la dignità delle lavoratrici.



Il SIFUS denuncia con forza una gestione che costringe le maestranze a lavorare regolarmente , mentre ogni mese, sono costrette a mendicare il proprio salario. Questo non è più un semplice ritardo: è un abuso reiterato da parte della ditta SLEM.



Il SIFUS ha nuovamente segnalato linadempienza al DPL, denunciando la mancata consegna delle buste paga dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, oltre alle ore di straordinario mai retribuite, tredicesima e mensilità di dicembre.



«Parliamo di 10 lavoratrici che, in gran parte, ricevono uno stipendio di circa 500 euro»  dichiara la segretaria del SIFUS, Pina De Donato  « e mi fermo qui».



Il SIFUS diffida formalmente la SLEM a provvedere entro e non oltre venerdì al pagamento delle mensilità dovute e alla trasmissione immediata della documentazione retributiva.

In mancanza di risposte concrete, il sindacato procederà senza ulteriori avvisi con una segnalazione ufficiale alla Prefettura e al Comune.



Si ricorda che i pagamenti devono essere effettuati entro il 12 di ogni mese e che non è consentito fare cassa sulla pelle delle lavoratrici.



Il Sindacato rivolge inoltre un appello diretto alla SLEM: abbiate almeno il buon senso di trasmettere immediatamente le buste paga, così da consentire al Comune di procedere al pagamento diretto delle retribuzioni.

Un atto dovuto, se non altro, per dimostrare un briciolo di rispetto verso le lavoratrici che, nonostante mille difficoltà economiche e personali, continuano a garantire il servizio mensa con responsabilità, impegno e grande professionalità.



La dignità del lavoro non è negoziabile.



SIFUS  Basilicata.