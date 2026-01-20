-->
|
La voce della Politica
|Sussidio ai pensionati, Picerno: bene proposta UIL Basilicata
20/01/2026
|La Regione Basilicata è chiamata a valutare con urgenza listituzione di un sussidio economico annuale di 350 euro ai pensionati residenti nella nostra Regione, a fronte del crescente costo della vita. Negli ultimi anni laumento dei prezzi dei beni di prima necessità, delle utenze domestiche e delle spese sanitarie ha inciso in modo significativo sul potere dacquisto delle pensioni, spesso già insufficienti a garantire condizioni di vita accettabili. Lattribuzione di un sussidio economico annuale, modulato in base al reddito e alle condizioni socio-economiche dei beneficiari, rappresenterebbe una misura concreta di equità sociale e di attenzione verso una categoria, ovvero i pensionati, che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della Regione. È quanto afferma il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Picerno.
Il via libera al sussidio a favore dei pensionati - prosegue Picerno - sarebbe una scelta di responsabilità e di attenzione verso una fascia della popolazione particolarmente esposta agli effetti dellaumento del costo della vita. È un intervento che va nella direzione di rafforzare la coesione sociale e di garantire maggiore dignità e serenità a chi ha già dato tanto al nostro territorio. Allo stesso tempo, questo provvedimento si inserisce in una visione più ampia di welfare regionale che non può prescindere dal sostegno alle strutture socio-assistenziali, le quali quotidianamente intercettano e accompagnano i bisogni delle persone più fragili, inclusi molti anziani e pensionati. Le istanze che arrivano da queste realtà in termini di risorse, personale e sostenibilità dei servizi meritano risposte concrete e tempestive.
Parliamo anche in questo caso - precisa - di una categoria, quella degli anziani, a cui da sempre, per sensibilità personale e in qualità di rappresentante istituzionale, ho prestato attenzione., tanto che fra le prime leggi che portano la mia firma, vi è stata quella della istituzione del Garante degli anziani. Questa legge ha compiti specifici di promozione e supervisione relativi ai diritti degli anziani, incluse iniziative per favorire la conoscenza dei loro diritti, linclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita.
Nella mattinata di ieri ho avuto una riunione istituzionale con il Presidente regionale delle A.R.S.S.A.B (associazione regionale delle Strutture socioassistenziali) Vincenzo Clemente, alla presenza del vice Presidente Massimo Calarota e del responsabile di una RASS1 ubicata a Pescopagano, Gianni Toscano. Lincontro ha rappresentato un momento di confronto approfondito sulle principali criticità che interessano le strutture socio-assistenziali rientranti nella tipologia RASS1, con particolare riferimento alle difficoltà di natura economica/organizzativa che stanno incidendo sulla continuità e sulla qualità dei servizi erogati.
Nel corso della riunione spiega Picerno - è stata posta particolare attenzione alla necessità di un adeguato sostegno da parte della Regione Basilicata, in particolare ci siamo soffermati sulle richieste di contributi e sulle modalità attraverso cui tali risorse potrebbero essere rese disponibili per garantire la sostenibilità delle strutture e la tutela delle fasce più fragili della popolazione.
In qualità di rappresentante istituzionale conclude - mi farò carico di queste problematiche di rilevante interesse sociale le quali, saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e analisi nei prossimi giorni, anche attraverso valutazioni nelle sedi politico/amministrative competenti.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/01/2026 - Lavoratrici SLEM senza stipendio: SIFUS pronto a segnalare a Prefettura
La situazione delle lavoratrici SLEM ha ormai superato ogni limite di tollerabilità. Anche questo mese le dipendenti si trovano senza stipendio, senza la mensilità di dicembre e senza la tredicesima. Una condizione inaccettabile che si ripete sistematicamente e che calpesta ...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Sussidio ai pensionati, Picerno: bene proposta UIL Basilicata
La Regione Basilicata è chiamata a valutare con urgenza listituzione di un sussidio economico annuale di 350 euro ai pensionati residenti nella nostra Regione, a fronte del crescente costo della vita. Negli ultimi anni laumento dei prezzi dei beni di prima ...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Consigliere comunale Angelino (Matera nel cuore) su indennità differite Regione Basilicata
Sono stati tantissimi i politici ad insorgere contro la decisione del governo regionale di modificare la norma sulle indennità differite dei consiglieri regionali, quelli che sono stati definiti dei mini-vitalizi. Premesso che Bardi ha ampiamente spiegato che ...-->continua
|
|
|20/01/2026 - Forze di Polizia in Basilicata: la Silp CGIL smentisce i presunti potenziamenti
La Silp CGIL, tramite una nota stampa, interviene sulle dichiarazioni della Lega Basilicata riguardo al presunto incremento delle Forze di Polizia in regione. Secondo il sindacato, a poche ore dagli annunci emerge invece una grave carenza di personale nella ...-->continua
|
|
|20/01/2026 - ''Scanzano al Centro'': pieno sostegno della candidatura di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026
Il Gruppo Consiliare Scanzano al Centro del Comune di Scanzano Jonico con i Consiglieri Felicetta Salerno, Claudio Scarnato e Nicola Mangialardi, esprime il proprio pieno sostegno alla candidatura del Comune di Policoro al titolo di Capitale Italiana del Ma...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Mongiello: Basilicata custode di giganti
Esistono monumenti che non sono fatti di pietra, ma di linfa, foglie e secoli di storia. Sono gli Alberi Monumentali della Basilicata, i patriarchi verdi che vegliano sui nostri borghi e sulle nostre montagne. Con lultimo decreto firmato dal Presidente de...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Senise, contrada Fossi: Comune e Regione al lavoro per la messa in sicurezza della strad
Il Sindaco di Senise e lAmministrazione comunale informano la cittadinanza che nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, si è svolto in contrada Fossi un importante incontro istituzionale, finalizzato ad affrontare con determinazione e senso di responsa...-->continua
|
|