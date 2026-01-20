La Regione Basilicata è chiamata a valutare con urgenza listituzione di un sussidio economico annuale di 350 euro ai pensionati residenti nella nostra Regione, a fronte del crescente costo della vita. Negli ultimi anni laumento dei prezzi dei beni di prima necessità, delle utenze domestiche e delle spese sanitarie ha inciso in modo significativo sul potere dacquisto delle pensioni, spesso già insufficienti a garantire condizioni di vita accettabili. Lattribuzione di un sussidio economico annuale, modulato in base al reddito e alle condizioni socio-economiche dei beneficiari, rappresenterebbe una misura concreta di equità sociale e di attenzione verso una categoria, ovvero i pensionati, che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della Regione. È quanto afferma il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Picerno.



Il via libera al sussidio a favore dei pensionati - prosegue Picerno - sarebbe una scelta di responsabilità e di attenzione verso una fascia della popolazione particolarmente esposta agli effetti dellaumento del costo della vita. È un intervento che va nella direzione di rafforzare la coesione sociale e di garantire maggiore dignità e serenità a chi ha già dato tanto al nostro territorio. Allo stesso tempo, questo provvedimento si inserisce in una visione più ampia di welfare regionale che non può prescindere dal sostegno alle strutture socio-assistenziali, le quali quotidianamente intercettano e accompagnano i bisogni delle persone più fragili, inclusi molti anziani e pensionati. Le istanze che arrivano da queste realtà  in termini di risorse, personale e sostenibilità dei servizi  meritano risposte concrete e tempestive.



Parliamo anche in questo caso - precisa - di una categoria, quella degli anziani, a cui da sempre, per sensibilità personale e in qualità di rappresentante istituzionale, ho prestato attenzione., tanto che fra le prime leggi che portano la mia firma, vi è stata quella della istituzione del Garante degli anziani. Questa legge ha compiti specifici di promozione e supervisione relativi ai diritti degli anziani, incluse iniziative per favorire la conoscenza dei loro diritti, linclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita.



Nella mattinata di ieri ho avuto una riunione istituzionale con il Presidente regionale delle A.R.S.S.A.B (associazione regionale delle Strutture socioassistenziali) Vincenzo Clemente, alla presenza del vice Presidente Massimo Calarota e del responsabile di una RASS1 ubicata a Pescopagano, Gianni Toscano. Lincontro ha rappresentato un momento di confronto approfondito sulle principali criticità che interessano le strutture socio-assistenziali rientranti nella tipologia RASS1, con particolare riferimento alle difficoltà di natura economica/organizzativa che stanno incidendo sulla continuità e sulla qualità dei servizi erogati.



Nel corso della riunione  spiega Picerno - è stata posta particolare attenzione alla necessità di un adeguato sostegno da parte della Regione Basilicata, in particolare ci siamo soffermati sulle richieste di contributi e sulle modalità attraverso cui tali risorse potrebbero essere rese disponibili per garantire la sostenibilità delle strutture e la tutela delle fasce più fragili della popolazione.



In qualità di rappresentante istituzionale  conclude - mi farò carico di queste problematiche di rilevante interesse sociale le quali, saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e analisi nei prossimi giorni, anche attraverso valutazioni nelle sedi politico/amministrative competenti.