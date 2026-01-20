-->
Consigliere comunale Angelino (Matera nel cuore) su indennità differite Regione Basilicata
20/01/2026
|Sono stati tantissimi i politici ad insorgere contro la decisione del governo regionale di modificare la norma sulle indennità differite dei consiglieri regionali, quelli che sono stati definiti dei mini-vitalizi. Premesso che Bardi ha ampiamente spiegato che la Basilicata ha adottato un modello già in vigore in 16 Regioni italiane e che la Regione ha deciso di intervenire per separare completamente il sistema contributivo da qualsiasi fondo ed eliminare la retroattività vorrei chiedere a Daniele Manca, commissario regionale del più importante partito di opposizione in Basilicata, il PD, qual è la posizione ufficiale del Partito Democratico lucano rispetto ai mini-vitalizi. Perché a distanza di quasi un mese dallapprovazione della norma, ad eccezione del Consigliere regionale Marrese che è intervenuto a titolo personale per dichiarare che non usufruirà dellindennità differita, nessun esponente del PD lucano ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sul tema. Mi aspettavano quindi una presa di posizione ufficiale da parte del Commissario regionale del PD, Daniele Manca ma ad oggi tutto tace, segno evidente che qualche problema nel PD ancora cè, per usare un eufemismo. Mi auguro che il PD lucano, attraverso il commissario Manca, possa far sapere ai cittadini qual è la posizione ufficiale sul tema perché posizioni ambigue non sono tollerabili in un sistema democratico. A maggior ragione quando si tratta di argomenti particolarmente sensibili come quello dei vitalizi.
|20/01/2026 - Lavoratrici SLEM senza stipendio: SIFUS pronto a segnalare a Prefettura
20/01/2026 - Lavoratrici SLEM senza stipendio: SIFUS pronto a segnalare a Prefettura

La situazione delle lavoratrici SLEM ha ormai superato ogni limite di tollerabilità. Anche questo mese le dipendenti si trovano senza stipendio, senza la mensilità di dicembre e senza la tredicesima. Una condizione inaccettabile che si ripete sistematicamente e che calpesta
20/01/2026 - Sussidio ai pensionati, Picerno: bene proposta UIL Basilicata
La Regione Basilicata è chiamata a valutare con urgenza listituzione di un sussidio economico annuale di 350 euro ai pensionati residenti nella nostra Regione, a fronte del crescente costo della vita. Negli ultimi anni laumento dei prezzi dei beni di prima
Sono stati tantissimi i politici ad insorgere contro la decisione del governo regionale di modificare la norma sulle indennità differite dei consiglieri regionali, quelli che sono stati definiti dei mini-vitalizi. Premesso che Bardi ha ampiamente spiegato che
20/01/2026 - Forze di Polizia in Basilicata: la Silp CGIL smentisce i presunti potenziamenti
La Silp CGIL, tramite una nota stampa, interviene sulle dichiarazioni della Lega Basilicata riguardo al presunto incremento delle Forze di Polizia in regione. Secondo il sindacato, a poche ore dagli annunci emerge invece una grave carenza di personale nella
20/01/2026 - ''Scanzano al Centro'': pieno sostegno della candidatura di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026
Il Gruppo Consiliare Scanzano al Centro del Comune di Scanzano Jonico con i Consiglieri Felicetta Salerno, Claudio Scarnato e Nicola Mangialardi, esprime il proprio pieno sostegno alla candidatura del Comune di Policoro al titolo di Capitale Italiana del Ma
19/01/2026 - Mongiello: Basilicata custode di giganti
Esistono monumenti che non sono fatti di pietra, ma di linfa, foglie e secoli di storia. Sono gli Alberi Monumentali della Basilicata, i patriarchi verdi che vegliano sui nostri borghi e sulle nostre montagne. Con lultimo decreto firmato dal Presidente de
19/01/2026 - Senise, contrada Fossi: Comune e Regione al lavoro per la messa in sicurezza della strad
Il Sindaco di Senise e lAmministrazione comunale informano la cittadinanza che nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, si è svolto in contrada Fossi un importante incontro istituzionale, finalizzato ad affrontare con determinazione e senso di responsa
