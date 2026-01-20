Sono stati tantissimi i politici ad insorgere contro la decisione del governo regionale di modificare la norma sulle indennità differite dei consiglieri regionali, quelli che sono stati definiti dei mini-vitalizi. Premesso che Bardi ha ampiamente spiegato che la Basilicata ha adottato un modello già in vigore in 16 Regioni italiane e che la Regione ha deciso di intervenire per separare completamente il sistema contributivo da qualsiasi fondo ed eliminare la retroattività vorrei chiedere a Daniele Manca, commissario regionale del più importante partito di opposizione in Basilicata, il PD, qual è la posizione ufficiale del Partito Democratico lucano rispetto ai mini-vitalizi. Perché a distanza di quasi un mese dallapprovazione della norma, ad eccezione del Consigliere regionale Marrese che è intervenuto a titolo personale per dichiarare che non usufruirà dellindennità differita, nessun esponente del PD lucano ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sul tema. Mi aspettavano quindi una presa di posizione ufficiale da parte del Commissario regionale del PD, Daniele Manca ma ad oggi tutto tace, segno evidente che qualche problema nel PD ancora cè, per usare un eufemismo. Mi auguro che il PD lucano, attraverso il commissario Manca, possa far sapere ai cittadini qual è la posizione ufficiale sul tema perché posizioni ambigue non sono tollerabili in un sistema democratico. A maggior ragione quando si tratta di argomenti particolarmente sensibili come quello dei vitalizi.