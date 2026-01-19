Il Sindaco di Senise e lAmministrazione comunale informano la cittadinanza che nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, si è svolto in contrada Fossi un importante incontro istituzionale, finalizzato ad affrontare con determinazione e senso di responsabilità lemergenza causata dallo smottamento della strada che collega le abitazioni e le attività agricole della zona; una situazione che incide in modo diretto sulla sicurezza, sulla mobilità e sulla qualità della vita dei residenti.



Allincontro, oltre al Sindaco e agli amministratori comunali, hanno partecipato lAssessore regionale Francesco Cupparo e il Commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, dott. Gianmarco Blasi, presenti sul posto per una valutazione diretta delle criticità esistenti.



Lobiettivo principale dell' incontro è stato un sopralluogo sul posto, per verificare le condizioni ormai critiche della viabilità, divenuta quasi impraticabile e tale da aumentare progressivamente lisolamento delle famiglie residenti e delle imprese agricole, con evidenti ricadute sociali ed economiche.

Problematiche già attenzionate dallAmministrazione comunale, che da tempo, ha avviato interlocuzioni con gli enti regionali competenti, per segnalare la gravità della situazione e sollecitare lindividuazione di risorse utili alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità.



Nel corso del sopralluogo sono state individuate soluzioni immediate e operative, finalizzate a garantire laccesso alla contrada e a prevenire laggravarsi dei rischi idrogeologici, ponendo al centro dellazione amministrativa la sicurezza delle famiglie coinvolte e la tutela del territorio, che rappresentano una priorità non rinviabile.



LAssessore Cupparo e il Commissario Blasi hanno confermato la disponibilità della Regione Basilicata a intervenire con risorse e interventi urgenti per il ripristino della strada, nellambito di un percorso di collaborazione istituzionale che lAmministrazione comunale continuerà a seguire e monitorare con attenzione.



LAmministrazione ringrazia le autorità intervenute e assicura ai cittadini di Senise il proprio impegno costante, diretto e responsabile, ribadendo la volontà di seguire levolversi della situazione, di vigilare sullattuazione degli interventi necessari e di mantenere la cittadinanza costantemente informata sugli sviluppi.



