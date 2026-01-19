Senise, contrada Fossi: Comune e Regione al lavoro per la messa in sicurezza della strad
19/01/2026
Il Sindaco di Senise e lAmministrazione comunale informano la cittadinanza che nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, si è svolto in contrada Fossi un importante incontro istituzionale, finalizzato ad affrontare con determinazione e senso di responsabilità lemergenza causata dallo smottamento della strada che collega le abitazioni e le attività agricole della zona; una situazione che incide in modo diretto sulla sicurezza, sulla mobilità e sulla qualità della vita dei residenti.
Allincontro, oltre al Sindaco e agli amministratori comunali, hanno partecipato lAssessore regionale Francesco Cupparo e il Commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, dott. Gianmarco Blasi, presenti sul posto per una valutazione diretta delle criticità esistenti.
Lobiettivo principale dell' incontro è stato un sopralluogo sul posto, per verificare le condizioni ormai critiche della viabilità, divenuta quasi impraticabile e tale da aumentare progressivamente lisolamento delle famiglie residenti e delle imprese agricole, con evidenti ricadute sociali ed economiche.
Problematiche già attenzionate dallAmministrazione comunale, che da tempo, ha avviato interlocuzioni con gli enti regionali competenti, per segnalare la gravità della situazione e sollecitare lindividuazione di risorse utili alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità.
Nel corso del sopralluogo sono state individuate soluzioni immediate e operative, finalizzate a garantire laccesso alla contrada e a prevenire laggravarsi dei rischi idrogeologici, ponendo al centro dellazione amministrativa la sicurezza delle famiglie coinvolte e la tutela del territorio, che rappresentano una priorità non rinviabile.
LAssessore Cupparo e il Commissario Blasi hanno confermato la disponibilità della Regione Basilicata a intervenire con risorse e interventi urgenti per il ripristino della strada, nellambito di un percorso di collaborazione istituzionale che lAmministrazione comunale continuerà a seguire e monitorare con attenzione.
LAmministrazione ringrazia le autorità intervenute e assicura ai cittadini di Senise il proprio impegno costante, diretto e responsabile, ribadendo la volontà di seguire levolversi della situazione, di vigilare sullattuazione degli interventi necessari e di mantenere la cittadinanza costantemente informata sugli sviluppi.
''Per individuare soluzioni al problema di dissesto idrogeologico che ha colpito la frazione Fossi nel comune di Senise si è svolto oggi un sopralluogo al quale ha partecipato lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, come rappresentante istituzionale del territorio, insieme al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico Blasi. A causa dellennesimo smottamento, per la tutela della pubblica incolumità la strada che collega abitazioni e attività agricole della contrada è stata chiusa dal Comune di Senise. Cupparo riferisce che insieme allAmministrazione Comunale, ai tecnici dellufficio del dissesto e del Dipartimento Infrastrutture interessando lassessore Pepe, abbiamo immaginato una soluzione che risolva lemergenza attuale. Nel sottolineare la necessità di dare risposte nei tempi più brevi possibili alla comunità della frazione senisese, di fatto oggi isolata, Cupparo ha detto che monitorerà personalmente gli sviluppi della questione'' ha dichiarato, in una nota, l'assessore Cupparo.
DAI NOSTRI ARCHIVI. CONTRADA FOSSI, PROBLEMA ANNOSO:
