Cè un dannato filo rosso che lega le politiche di centrodestra a tutti i livelli, da quello nazionale a quello regionale, fino ad arrivare al livello comunale. E si tratta della totale noncuranza nei confronti delle fasce più vulnerabili delle nostre comunità.



E no, non si parli di strumentalizzazione ideologica, come pure qualcuno prova a dire per eludere responsabilità, ma di fatti che invito tutti a verificare.



I fatti in questione sono i seguenti: la Regione continua a ignorare le proteste di decine di famiglie che accudiscono persone con disabilità o gravemente malate, le quali non beneficiano di contributi da mesi, e il Comune di Melfi, in perfetta coerenza politica e amministrativa, con una mano non si cura dei disservizi causati dal mancato dialogo tra Regione e ambiti socio-territoriali e con laltra mano aumenta le rette per i servizi domiciliari rivolti ad anziani e a persone con disabilità.



Mi chiedo seriamente quale sia il modello di società disegnato dai legislatori del centrodestra, se non quello, deteriore, di accanirsi contro i più deboli.



Tanto in Consiglio Regionale quanto in Consiglio Comunale ho denunciato la gravità della situazione.



Proprio in occasione dellultimo consiglio comunale, a Melfi, ho richiamato sindaco, giunta e maggioranza di centrodestra a verificare le condizioni di alcune famiglie melfitane, con parenti affetti da SLA, costretti a scegliere tra la spesa e la cura; famiglie disperate, stanche, sul lastrico.



E mentre per queste famiglie, malgrado le denunce, nulla sembra essere cambiato, apprendiamo che, non paga, la maggioranza melfitana avrebbe anche aumentato i costi a carico delle famiglie che assistono persone anziane o con disabilità.



Non cè ratio in questa scelta, se non la precisa volontà di smantellare lo stato sociale, affannando chi è già in affanno e sollevando chi è già sollevato.



Come si può chiedere a chi vive già in condizioni di fatica di contribuire di più? Si tratta, inequivocabilmente, di una scelta sbagliata e scellerata, di cui pure, tuttavia, dovranno assumersi la responsabilità.



Eppure, a sentirli parlare, questi esponenti del centrodestra, dal Consiglio Regionale a quello Comunale di Melfi, si dichiarano tutti francescani, tutti pronti a citare il Vangelo, a ricordare papa Francesco e a postare foto con rappresentanti del clero; salvo poi dimenticare di praticare meglio di quanto dovrebbero o non dovrebbero predicare.



In questo non cè fede, non cè speranza, non cè carità.



Spero sopravviva almeno qualche residuo di umanità.



Alessia Araneo - Consigliera regionale, capogruppo M5S Basilicata