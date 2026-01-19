-->
19/01/2026
|A quattro anni dallavvio del PNRR e a meno di 6 mesi dalla scadenza, al netto di eventuali proroghe, lo scenario dello stato di attuazione della Missione 4 e in particolare del Piano asili nido e scuole dellinfanzia (M4-C1-1.1) è allarmante con troppi progetti che procedono a rilento, con ritardi preoccupanti nellesecuzione dei lavori o ancora fermi alla fase di progettazione. Lo afferma il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito. I ritardi prosegue sono concentrati soprattutto al sud e sebbene la Basilicata non sia tra le regioni del Mezzogiorno in cui la situazione è più allarmante, è ugualmente molto al di sotto della media nazionale. Anche in Basilicata, dunque, le poche opere completate e collaudate e il basso livello delle spese effettuate in rapporto ai finanziamenti rendono concreto il rischio di non conseguire gli obiettivi strategici entro le scadenze previste. In particolare in Basilicata risultano completati sono 3 su 62 progetti che riguardano gli asili nido e le scuole dellinfanzia (4,8% del totale) con una dotazione finanziaria di partenza di 61.928.118 euro, di cui 57.669.769 del Pnrr. I soldi spesi risultano essere meno della metà (25.251.715 euro, ovvero 40,8% del totale)
In questo scenario di ritardi nella realizzazione delle opere precisa Esposito - risulta sempre più difficile credere che si possa riuscire a terminare tutti i lavori per collaudare le strutture entro giugno 2026, data prevista per la scadenza definitiva. Sono dati che parlano da soli, di fronte ai quali, senza un energico scatto finale, a poco possono valere le rassicurazioni del Governo.
Il quadro di incertezze e ritardi nellattuazione del Pnrr su asili e scuole dellinfanzia conferma le preoccupazioni: il rischio del mancato conseguimento dellobiettivo è concreto e rappresenterebbe un inaccettabile fallimento. Il Pnrr rappresenta unoccasione irripetibile che, se persa, certificherebbe lincapacità della Basilicata di garantire ai bambini e alle bambine il fondamentale diritto a un percorso educativo di qualità sin dai primissimi mesi di vita. Sarebbe una sconfitta di enormi proporzioni per la Regione Basilicata, che risulta così incapace di dotarsi di una infrastrutturazione sociale, strategica, volta a raggiungere obiettivi vitali per il futuro (aumento della natalità, delloccupazione, lotta alle diseguaglianze e alla povertà educativa e materiale) e soprattutto a quello primario e fondamentale: garantire i diritti di tutti i bambini e le bambine ad uneducazione di qualità sin dalla prima infanzia in un sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.
Oltre ai ritardi nella realizzazione dei progetti conclude Esposito - occorre rilevare anche lo squilibrio nellattuazione degli investimenti del Pnrr a sfavore dei comuni più piccoli, come segnalato da tempo dallUfficio parlamentare di Bilancio che ha rimarcato come la dimensione demografica dei comuni ha rappresentato uno dei fattori che hanno condizionato ladesione ai bandi e lassegnazione dei fondi con una quota di comuni che non ha partecipato alle procedure che decresce allaumentare del numero di abitanti. Le ragioni possono ravvisarsi nei criteri di accesso per bandi, soprattutto nella prima fase del Pnrr, che hanno favorito i comuni di maggiori dimensioni e più solida capacità progettuale e gestionale, molti dei quali spesso disponevano già di una maggior dotazione di posti per linfanzia. Anche questo aspetto rappresenta la conferma di unItalia a più velocità.
