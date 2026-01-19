-->

Trasporto gratuito studenti, Pd e Bd: aperto varco in maggioranza

19/01/2026

La nostra battaglia, iniziata da tempo, per rendere gratuito il trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti ha aperto un varco nella maggioranza di centrodestra. È un secondo successo della nostra iniziativa, di un lavoro che può condizionare fortemente lorientamento del Governo regionale. Lo dichiarano il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, il consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli, e il capogruppo di Bd, Piero Marrese.

Non solo un anno fa  aggiungono - lassessore Pasquale Pepe, sulla base di una nostra interrogazione, si è impegnato a mettere in agenda la nostra proposta, ma tra una mozione e unaltra depositata ricordiamo che, nellassestamento di bilancio, è stata già approvata la norma sulla gratuità per il trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti. Prendiamo atto con piacere che il collega Fernando Picerno abbia presentato una proposta di legge, ma vogliamo ricordare che se, in assestamento di bilancio, invece di spartirsi quote di finanziamento, si fossero messi 4 milioni di euro sulla nostra proposta, già oggi le studentesse e gli studenti potrebbero godere della gratuità.

Ma non basta. Viaggiare gratuitamente sui bus  concludono Lacorazza, Cifarelli e Marrese - è un presupposto, un fatto importante almeno quanto mettere nelle condizioni, in particolare i giovani, di avere una mobilità che rafforzi la socialità, le reti e le relazioni. E nel pomeriggio si rimane confinati allinterno dei propri comuni. Vorremmo anche su questo che la maggioranza e il Governo regionale dicano qualcosa.




