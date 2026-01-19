-->
|
La voce della Politica
|Trasporto gratuito studenti, Pd e Bd: aperto varco in maggioranza
19/01/2026
|La nostra battaglia, iniziata da tempo, per rendere gratuito il trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti ha aperto un varco nella maggioranza di centrodestra. È un secondo successo della nostra iniziativa, di un lavoro che può condizionare fortemente lorientamento del Governo regionale. Lo dichiarano il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, il consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli, e il capogruppo di Bd, Piero Marrese.
Non solo un anno fa aggiungono - lassessore Pasquale Pepe, sulla base di una nostra interrogazione, si è impegnato a mettere in agenda la nostra proposta, ma tra una mozione e unaltra depositata ricordiamo che, nellassestamento di bilancio, è stata già approvata la norma sulla gratuità per il trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti. Prendiamo atto con piacere che il collega Fernando Picerno abbia presentato una proposta di legge, ma vogliamo ricordare che se, in assestamento di bilancio, invece di spartirsi quote di finanziamento, si fossero messi 4 milioni di euro sulla nostra proposta, già oggi le studentesse e gli studenti potrebbero godere della gratuità.
Ma non basta. Viaggiare gratuitamente sui bus concludono Lacorazza, Cifarelli e Marrese - è un presupposto, un fatto importante almeno quanto mettere nelle condizioni, in particolare i giovani, di avere una mobilità che rafforzi la socialità, le reti e le relazioni. E nel pomeriggio si rimane confinati allinterno dei propri comuni. Vorremmo anche su questo che la maggioranza e il Governo regionale dicano qualcosa.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/01/2026 - Trasporto gratuito studenti, Pd e Bd: aperto varco in maggioranza
La nostra battaglia, iniziata da tempo, per rendere gratuito il trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti ha aperto un varco nella maggioranza di centrodestra. È un secondo successo della nostra iniziativa, di un lavoro che può condizionare fortemente lorientame...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Mignoli in visita istituzionale allI.I.S. N. Miraglia di Lauria
Venerdì 16 Gennaio si è svolta presso lIstituto di Istruzione Superiore Miraglia di Lauria la visita istituzionale della Garante Regionale per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, Rossana Mignoli, occasione di dialogo e confronto diretto con gli st...-->continua
|
|
|19/01/2026 - PD Melfi - Rincari sui servizi comunali, le difficoltà delle famiglie
Melfi, 19 gennaio 2026 Il 2026 è appena iniziato, eppure i rincari sono già una realtà concreta per le famiglie di Melfi. Il Sindaco e la maggioranza prendono le decisioni, e a pagare sono sempre i cittadini già impegnati in forti sacrifici a causa degli aum...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Tutela lavoro, buona concorrenza, Pd e Bd: Avanti nostre proposte
È stata pubblicata sul BUR la legge che istituisce il Centro di Monitoraggio sugli appalti pubblici, una proposta che abbiamo avanzato con lobiettivo di dare qualità ai servizi e tutele per le lavoratrici e i lavoratori. Ora si proceda alle nomine del Centro...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Trasporto pubblico gratuito per studenti, PdL di Picerno
Garantire il diritto allo studio, sostenere le famiglie e premiare il merito: sono questi i cardini della proposta di legge da me presentata, che introduce la gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti della Basilicata, sulla base di criteri di r...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Matera contro bullismo: progetto OFFSIDE TO BULLYING al Fondo UNRRA
La Giunta comunale di Matera ha approvato la proposta progettuale OFFSIDE TO BULLYING, dando mandato al Sindaco Antonio Nicoletti di presentare la domanda di finanziamento a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. 2025, promosso dal Ministero dellInterno per il so...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Vitalizi: Ferrone (Pd), il mezzo passo indietro di Bardi non basta
Il mezzo passo indietro sui vitalizi fatto dal Presidente Bardi è sicuramente il risultato della grande pressione e mobilitazione popolare e civica, di sindacati, sindaci ed amministratori locali e anche del Pd che sono intervenuti, in particolare, con il co...-->continua
|
|