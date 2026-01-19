-->
|
La voce della Politica
|Mignoli in visita istituzionale allI.I.S. N. Miraglia di Lauria
19/01/2026
|Venerdì 16 Gennaio si è svolta presso lIstituto di Istruzione Superiore Miraglia di Lauria la visita istituzionale della Garante Regionale per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, Rossana Mignoli, occasione di dialogo e confronto diretto con gli studenti e lintera comunità scolastica sui temi dei diritti dei minori, della legalità e della cittadinanza attiva.
Liniziativa, promossa su invito del Dirigente scolastico Prof. Lorenzo Santandrea, è stata organizzata e coordinata dallAvv. Anna Paola Di Stefano, favorendo un momento di partecipazione attiva e di riflessione condivisa.
Nel corso dellincontro, la Garante ha sottolineato limportanza del contatto diretto con i giovani come strumento fondamentale di educazione civica e crescita democratica: "Entrare nelle scuole significa riconoscere ai ragazzi un ruolo centrale nella società. Promuovere la conoscenza dei loro diritti e favorire lascolto è un dovere delle istituzioni e una responsabilità condivisa".
La visita ha rappresentato unopportunità significativa per rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo della scuola, valorizzando il protagonismo degli studenti e la loro capacità di partecipare in modo consapevole alla vita civile. In tal senso, il Dirigente scolastico ha evidenziato come momenti di confronto di questo tipo contribuiscano a consolidare una formazione attenta ai valori della legalità, del rispetto e della responsabilità.
LUfficio della Garante Regionale per lInfanzia e lAdolescenza rinnova il proprio impegno a promuovere iniziative di ascolto, informazione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, riconoscendo nella scuola un presidio fondamentale di crescita culturale e sociale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/01/2026 - PNRR Missione Infanzia,Piano asili nido e scuole dellinfanzia
A quattro anni dallavvio del PNRR e a meno di 6 mesi dalla scadenza, al netto di eventuali proroghe, lo scenario dello stato di attuazione della Missione 4 e in particolare del Piano asili nido e scuole dellinfanzia (M4-C1-1.1) è allarmante con troppi progetti che proce...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Trasporto gratuito studenti, Pd e Bd: aperto varco in maggioranza
La nostra battaglia, iniziata da tempo, per rendere gratuito il trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti ha aperto un varco nella maggioranza di centrodestra. È un secondo successo della nostra iniziativa, di un lavoro che può condizionare forteme...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Mignoli in visita istituzionale allI.I.S. N. Miraglia di Lauria
Venerdì 16 Gennaio si è svolta presso lIstituto di Istruzione Superiore Miraglia di Lauria la visita istituzionale della Garante Regionale per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, Rossana Mignoli, occasione di dialogo e confronto diretto con gli st...-->continua
|
|
|19/01/2026 - PD Melfi - Rincari sui servizi comunali, le difficoltà delle famiglie
Melfi, 19 gennaio 2026 Il 2026 è appena iniziato, eppure i rincari sono già una realtà concreta per le famiglie di Melfi. Il Sindaco e la maggioranza prendono le decisioni, e a pagare sono sempre i cittadini già impegnati in forti sacrifici a causa degli aum...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Tutela lavoro, buona concorrenza, Pd e Bd: Avanti nostre proposte
È stata pubblicata sul BUR la legge che istituisce il Centro di Monitoraggio sugli appalti pubblici, una proposta che abbiamo avanzato con lobiettivo di dare qualità ai servizi e tutele per le lavoratrici e i lavoratori. Ora si proceda alle nomine del Centro...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Trasporto pubblico gratuito per studenti, PdL di Picerno
Garantire il diritto allo studio, sostenere le famiglie e premiare il merito: sono questi i cardini della proposta di legge da me presentata, che introduce la gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti della Basilicata, sulla base di criteri di r...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Matera contro bullismo: progetto OFFSIDE TO BULLYING al Fondo UNRRA
La Giunta comunale di Matera ha approvato la proposta progettuale OFFSIDE TO BULLYING, dando mandato al Sindaco Antonio Nicoletti di presentare la domanda di finanziamento a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. 2025, promosso dal Ministero dellInterno per il so...-->continua
|
|