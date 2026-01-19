Venerdì 16 Gennaio si è svolta presso lIstituto di Istruzione Superiore Miraglia di Lauria la visita istituzionale della Garante Regionale per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, Rossana Mignoli, occasione di dialogo e confronto diretto con gli studenti e lintera comunità scolastica sui temi dei diritti dei minori, della legalità e della cittadinanza attiva.



Liniziativa, promossa su invito del Dirigente scolastico Prof. Lorenzo Santandrea, è stata organizzata e coordinata dallAvv. Anna Paola Di Stefano, favorendo un momento di partecipazione attiva e di riflessione condivisa.



Nel corso dellincontro, la Garante ha sottolineato limportanza del contatto diretto con i giovani come strumento fondamentale di educazione civica e crescita democratica: "Entrare nelle scuole significa riconoscere ai ragazzi un ruolo centrale nella società. Promuovere la conoscenza dei loro diritti e favorire lascolto è un dovere delle istituzioni e una responsabilità condivisa".



La visita ha rappresentato unopportunità significativa per rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo della scuola, valorizzando il protagonismo degli studenti e la loro capacità di partecipare in modo consapevole alla vita civile. In tal senso, il Dirigente scolastico ha evidenziato come momenti di confronto di questo tipo contribuiscano a consolidare una formazione attenta ai valori della legalità, del rispetto e della responsabilità.



LUfficio della Garante Regionale per lInfanzia e lAdolescenza rinnova il proprio impegno a promuovere iniziative di ascolto, informazione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, riconoscendo nella scuola un presidio fondamentale di crescita culturale e sociale.