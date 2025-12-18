-->
Porto di Maratea, gara nel caos: Albanese chiede certezze per il 2026
18/12/2025
|Allindomani dei primi risvolti processuali, mi sia consentito ritornare sulla assai poco edificante questione della procedura di gara relativa al rilascio della concessione demaniale del Porto di Maratea -dichiara il sindaco di Maratea, Cesare Albanese.
Non era necessaria la sfera di cristallo per prevedere che la procedura, così come concepita, avviata e portata avanti dallUfficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, avrebbe dato vita ad un imponente contenzioso giudiziario: ad oggi, infatti, sono ben sette, su una platea di otto soggetti aspiranti, i ricorsi pendenti dinanzi al TAR di Basilicata per limpugnativa degli atti della procedura, fondati su motivi alquanto eterogenei.
La prima delle istanze cautelari discusse alludienza in camera di consiglio del 3.12 u.s. ha portato alla pronuncia di sospensione della determinazione dirigenziale del 5 settembre 2025 di approvazione della graduatoria e degli atti connessi, nonché ad una condanna alle spese di lite della fase a carico della Regione Basilicata, con fissazione della trattazione del ricorso nel merito alla pubblica udienza del 25 marzo 2026; udienza di merito alla quale, in occasione della successiva trattazione in camera di consiglio del 17.12 u.s., sono stati fissati anche gli altri ricorsi.
Adesso, ovviamente, spetta esclusivamente alla Magistratura amministrativa pronunciarsi sulloperato dellUfficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, ragion per cui, in questa sede, non intendo assolutamente ribadire le mie posizioni al riguardo, quanto, piuttosto, rammaricarmi dei riflessi che la vicenda ha sulla Città che mi onoro di amministrare. Lassoluta incertezza sulle sorti del Porto di Maratea costituisce, infatti, un evidente freno alla nostra economia.
Approssimandosi il termine della proroga delle concessioni demaniali in essere, auspico, pertanto, che lUfficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, in attesa delle decisioni del TAR di Basilicata, adotti almeno determinazioni tali da consentire agli operatori di programmare la stagione turistica 2026-conclude il Sindaco di Maratea, Cesare Albanese.
