Bardi: Basilicanta tra musica, fede e identità
13/12/2025
|A volte, per ritrovare lanima di una terra, è sufficiente che le sue voci storiche trovino unarmonia inedita. Questo miracolo culturale e spirituale prende forma oggi in occasione di Santa Lucia. È quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi, annunciando levento Basilicanta che rientra nel programma di Fantastico Medioevo.
Si tratta di un imponente concerto con oltre 300 coristi che eseguiranno simultaneamente canti religiosi in diverse chiese e cattedrali medievali sparse tra i centri del Vulture-Melfese Alto Bradano.
Lunicità delliniziativa non risiede solo nella sua formula la prima in assoluto a livello nazionale ma nel prestigioso asse istituzionale che lo sostiene. È il frutto di una sinergia tra la Regione Basilicata e le Diocesi di Melfi, Rapolla, Venosa e Acerenza, elevata al massimo livello grazie al Patrocinio del Dicastero per la Cultura e lEducazione del Vaticano.
È un progetto dice Bardi che traccia un ponte diretto tra le nostre antiche pietre e il cuore della cristianità. Ricevere il Patrocinio del Dicastero Vaticano è il sigillo autorevole che attesta la profondità storica, artistica e religiosa di questa nostra prima nazionale. Lintesa tra la Regione, le Diocesi e la Santa Sede ci permette di valorizzare la Basilicata come culla di una fede e di una cultura millenaria, riscoprendo un repertorio, sotto la guida del Maestro Ambrogio Sparagna, che fonde il sacro con le radici popolari lucane.
Levento coinvolge lAssociazione regionale dei Cori della Basilicata e Chorus Inside Basilicata con lobiettivo di rivalutare il patrimonio musicale medievale attraverso una formula unica e simultanea che promette unesperienza immersiva, spirituale e multisensoriale.
La Basilicata conclude il Presidente ospita e genera un modello virtuoso in cui storia, fede, cultura regionale e prestigio internazionale si fondono in unarmonia destinata a risuonare ben oltre i suoi confini.
Il programma del 13 dicembre 2025:
Alle 18 appuntamenti a Rapone, presso la Chiesa Madre S. Nicola Vescovo, dove si esibirà la Corale Parrocchiale S. Nicola Vescovo.
A Ruvo del Monte, nella Chiesa di S. Maria Assunta, sarà il turno del Coro Venerabile Domenico Blasucci.
Alle 18.30 la musica proseguirà ad Acerenza, nella Cattedrale di Maria Assunta e S. Canio Vescovo, con la Corale Acerenza Città Cattedrale.
A Oppido Lucano, nella Chiesa Convento di S. Antonio, la Corale Johannes Obadiah.
Alle 19 a Venosa, nellAbbazia della SS. Trinità si esibirà il Coro Cattedrale San Felice. A Genzano di Lucania, nella Chiesa S. Antonio da Padova, la Corale Shekinah.
Sono previsti gli ultimi appuntamenti alle 19.30, a Melfi, nella Cattedrale di S. Maria Assunta, con la Corale Diocesana di Melfi Rapolla Venosa. Alle ore 19.45, a Oppido Lucano, nella Chiesa Convento di S. Antonio, si esibiranno gli Oppidicantores.
