A volte, per ritrovare lanima di una terra, è sufficiente che le sue voci storiche trovino unarmonia inedita. Questo miracolo culturale e spirituale prende forma oggi in occasione di Santa Lucia. È quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi, annunciando levento Basilicanta che rientra nel programma di Fantastico Medioevo.

Si tratta di un imponente concerto con oltre 300 coristi che eseguiranno simultaneamente canti religiosi in diverse chiese e cattedrali medievali sparse tra i centri del Vulture-Melfese Alto Bradano.

Lunicità delliniziativa non risiede solo nella sua formula  la prima in assoluto a livello nazionale  ma nel prestigioso asse istituzionale che lo sostiene. È il frutto di una sinergia tra la Regione Basilicata e le Diocesi di Melfi, Rapolla, Venosa e Acerenza, elevata al massimo livello grazie al Patrocinio del Dicastero per la Cultura e lEducazione del Vaticano.

È un progetto  dice Bardi  che traccia un ponte diretto tra le nostre antiche pietre e il cuore della cristianità. Ricevere il Patrocinio del Dicastero Vaticano è il sigillo autorevole che attesta la profondità storica, artistica e religiosa di questa nostra prima nazionale. Lintesa tra la Regione, le Diocesi e la Santa Sede ci permette di valorizzare la Basilicata come culla di una fede e di una cultura millenaria, riscoprendo un repertorio, sotto la guida del Maestro Ambrogio Sparagna, che fonde il sacro con le radici popolari lucane.

Levento coinvolge lAssociazione regionale dei Cori della Basilicata e Chorus Inside Basilicata con lobiettivo di rivalutare il patrimonio musicale medievale attraverso una formula unica e simultanea che promette unesperienza immersiva, spirituale e multisensoriale.

La Basilicata  conclude il Presidente  ospita e genera un modello virtuoso in cui storia, fede, cultura regionale e prestigio internazionale si fondono in unarmonia destinata a risuonare ben oltre i suoi confini.



Il programma del 13 dicembre 2025:

Alle 18 appuntamenti a Rapone, presso la Chiesa Madre S. Nicola Vescovo, dove si esibirà la Corale Parrocchiale S. Nicola Vescovo.

A Ruvo del Monte, nella Chiesa di S. Maria Assunta, sarà il turno del Coro Venerabile Domenico Blasucci.

Alle 18.30 la musica proseguirà ad Acerenza, nella Cattedrale di Maria Assunta e S. Canio Vescovo, con la Corale Acerenza Città Cattedrale.

A Oppido Lucano, nella Chiesa Convento di S. Antonio, la Corale Johannes Obadiah.

Alle 19 a Venosa, nellAbbazia della SS. Trinità si esibirà il Coro Cattedrale San Felice. A Genzano di Lucania, nella Chiesa S. Antonio da Padova, la Corale Shekinah.

Sono previsti gli ultimi appuntamenti alle 19.30, a Melfi, nella Cattedrale di S. Maria Assunta, con la Corale Diocesana di Melfi Rapolla Venosa. Alle ore 19.45, a Oppido Lucano, nella Chiesa Convento di S. Antonio, si esibiranno gli Oppidicantores.