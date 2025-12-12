-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo (BCC): ''Subito una piattaforma lavoro contro la crisi produttiva''
12/12/2025
|Questa mattina Basilicata Casa Comune ha partecipato al presidio promosso dalla CGIL davanti allo stabilimento Stellantis di Melfi, condividendo pienamente le preoccupazioni e le denunce avanzate dal sindacato rispetto alle scelte e alle responsabilità del governo regionale nella gestione delle politiche industriali e del lavoro in Basilicata.
Le ragioni richiamate oggi dalla CGIL sono sotto gli occhi di tutti. Assenza di una visione industriale, ritardi, scelte frammentate e mancanza di un confronto strutturato con le parti sociali stanno aggravando una crisi produttiva e occupazionale che investe lintera Basilicata. A dichiararlo è il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, a nome di tutta Basilicata Casa Comune.
Da tempo chiediamo al Presidente Bardi - sottolinea Chiorazzo - di aprire una vera piattaforma per il lavoro, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e le forze politiche della Basilicata, per affrontare in modo organico e non emergenziale la crisi che sta colpendo industria, agricoltura e servizi. Continuare ad affrontare le vertenze una alla volta significa accompagnare la regione verso un lento declino. La vertenza Stellantis è emblematica. Non è un episodio isolato ma il segnale di una fragilità strutturale che richiede uno scatto in avanti immediato. È in gioco la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, che non possono pagare il prezzo dellassenza di politiche industriali e di sviluppo.
Bisogna puntare con decisione sul lavoro e sul lavoro di qualità. Le risorse disponibili - aggiunge Chiorazzo - devono essere finalizzate a creare sviluppo vero e occupazione stabile. A maggior ragione le risorse derivanti dalle compensazioni ambientali delle compagnie petrolifere, che nascono per sostenere progetti di sviluppo sostenibile, innovazione e riconversione produttiva, non possono essere disperse o utilizzate senza una strategia complessiva.
Basilicata Casa Comune - conclude Chiorazzo - continuerà a stare al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, chiedendo con forza un cambio di passo nelle politiche regionali e lapertura immediata di un confronto serio e responsabile sul futuro produttivo e occupazionale della Basilicata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/12/2025 - Nuove concessioni petrolifere, Cifarelli (PD):La Basilicata non torni indietro'
I lavori del Consiglio regionale della UILTEC, presieduto dalla segretaria nazionale Daniela Piras, restituiscono con grande chiarezza limmagine delle profonde contraddizioni che attraversano la Basilicata sul fronte dellenergia, dellacqua e del lavoro: una regione che ga...-->continua
|
|
|13/12/2025 - La lettera aperta dei giovani volontari del Gruppo Lucano
Di seguito la lettera aperta del volontario del Gruppo Lucano, Michele Ruggiero, a nome di tanti giovani volontari dell'associazione e a sostegno della lettera dei giorni scorsi firmata dal presidente Martoccia.
MENO PROCESSI, PIU' RESPONSABILITA'
-->continua
|
|
|13/12/2025 - Stabilizzazioni nelle Aziende Sanitarie: prosegue limpegno della UIL FPL al fianco dei lavoratori precari
La UIL FPL ha partecipato allincontro convocato dalla Regione sul tema delle stabilizzazioni del personale nelle Aziende Sanitarie ASP, ASM, AOR San Carlo, IRCCS CROB, un argomento sul quale la nostra Organizzazione si batte da anni con determinazione e conti...-->continua
|
|
|13/12/2025 - Bardi: Basilicanta tra musica, fede e identità
A volte, per ritrovare lanima di una terra, è sufficiente che le sue voci storiche trovino unarmonia inedita. Questo miracolo culturale e spirituale prende forma oggi in occasione di Santa Lucia. È quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi,...-->continua
|
|
|12/12/2025 - Riforma dellOrdinamento giudiziario - Bolognetti: facciamo chiarezza
Ho avuto l'onore e il piacere di poter conoscere Marco Pannella e di godere della sua stima e fiducia.
Marco Pannella, il Marco Pannella del "caso Tortora", il "campione" della difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani, voleva portare le arance i...-->continua
|
|
|12/12/2025 - Potenza, Calò (Azione): ''Sensi unici imposti e senza confronto''
"Apprendiamo con stupore, e con inevitabile disappunto, la decisione dellAmministrazione comunale di introdurre sensi unici su Corso Garibaldi, Corso Umberto e via Acerenza senza alcuna condivisione preliminare con cittadini, residenti, attività commerciali e...-->continua
|
|
|12/12/2025 - Avigliano: minoranze denunciano paralisi della commissione pari opportunità
Una nota stampa inviataci dai gruppi consiliari Impegno Comune per Avigliano e Insieme per Avigliano denuncia la paralisi della commissione per le pari opportunità, causata dalla strumentalizzazione politica della maggioranza. Secondo le minoranze, lamministr...-->continua
|
|