12/12/2025
|Martedì 16 dicembre, a partire dalle ore 10.00, il Piccolo Teatro di Potenza ospiterà la Giornata sulla Cittadinanza Digitale 2025, un appuntamento che si inserisce nellambito dellAnno Europeo della Cittadinanza Digitale e che sarà dedicato ai temi della responsabilità, della consapevolezza e della partecipazione nel mondo digitale. Liniziativa, Connessi al futuro, tra tecnologia, etica e partecipazione, è organizzata dalla Struttura di coordinamento del Consiglio regionale della Basilicata.
Dopo i saluti istituzionali di Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio regionale, Nicola Antonio Coluzzi, Dirigente Generale del Consiglio regionale della Basilicata, Claudia Datena, Dirigente dellUfficio Scolastico regionale e Italo Marsico, Coordinatore regionale delle Consulte Studentesche della Basilicata, la mattinata entrerà nel vivo con un percorso di confronto aperto tra studenti, docenti, istituzioni ed esperti, volto ad approfondire le sfide e le opportunità che caratterizzano la vita online delle nuove generazioni.
Nel programma è previsto un Talk del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, dal titolo Essere cittadini: cultura, comunità e digitale, un momento pensato per riflettere sul ruolo delle istituzioni nel promuovere una cittadinanza digitale consapevole, inclusiva e fondata sui valori della partecipazione democratica.
Ospite deccezione sarà Massimo Cerofolini, giornalista, conduttore RAI ed esperto di trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali, apprezzato per la capacità di raccontare linnovazione con uno stile accessibile e coinvolgente. Cerofolini guiderà gli studenti in un viaggio tra futuro, etica e tecnologia, mostrando come il digitale possa diventare un autentico strumento al servizio della comunità e della crescita culturale. DallAmazzonia a Singapore, tra intelligenza naturale, artificiale e artigianale, sarà il tema del suo discorso motivazionale A condurre la manifestazione sarà Vito Verrastro, Digital UE Ambassador.
Levento Connessi al futuro Tra tecnologia, etica e partecipazione vuole essere anche un momento ludico-educativo e interattivo di sensibilizzazione, costruito con un linguaggio esperienziale, teso a coinvolgere gli studenti con formule di gamification più vicine ai loro codici generazionali.
archivio
|La Voce della Politica
|13/12/2025 - Nuove concessioni petrolifere, Cifarelli (PD):La Basilicata non torni indietro'
I lavori del Consiglio regionale della UILTEC, presieduto dalla segretaria nazionale Daniela Piras, restituiscono con grande chiarezza limmagine delle profonde contraddizioni che attraversano la Basilicata sul fronte dellenergia, dellacqua e del lavoro: una regione che ga...-->continua
|13/12/2025 - La lettera aperta dei giovani volontari del Gruppo Lucano
Di seguito la lettera aperta del volontario del Gruppo Lucano, Michele Ruggiero, a nome di tanti giovani volontari dell'associazione e a sostegno della lettera dei giorni scorsi firmata dal presidente Martoccia.
MENO PROCESSI, PIU' RESPONSABILITA'
-->continua
|13/12/2025 - Stabilizzazioni nelle Aziende Sanitarie: prosegue limpegno della UIL FPL al fianco dei lavoratori precari
La UIL FPL ha partecipato allincontro convocato dalla Regione sul tema delle stabilizzazioni del personale nelle Aziende Sanitarie ASP, ASM, AOR San Carlo, IRCCS CROB, un argomento sul quale la nostra Organizzazione si batte da anni con determinazione e conti...-->continua
|13/12/2025 - Bardi: Basilicanta tra musica, fede e identità
A volte, per ritrovare lanima di una terra, è sufficiente che le sue voci storiche trovino unarmonia inedita. Questo miracolo culturale e spirituale prende forma oggi in occasione di Santa Lucia. È quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi,...-->continua
|12/12/2025 - Riforma dellOrdinamento giudiziario - Bolognetti: facciamo chiarezza
Ho avuto l'onore e il piacere di poter conoscere Marco Pannella e di godere della sua stima e fiducia.
Marco Pannella, il Marco Pannella del "caso Tortora", il "campione" della difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani, voleva portare le arance i...-->continua
|12/12/2025 - Potenza, Calò (Azione): ''Sensi unici imposti e senza confronto''
"Apprendiamo con stupore, e con inevitabile disappunto, la decisione dellAmministrazione comunale di introdurre sensi unici su Corso Garibaldi, Corso Umberto e via Acerenza senza alcuna condivisione preliminare con cittadini, residenti, attività commerciali e...-->continua
|12/12/2025 - Avigliano: minoranze denunciano paralisi della commissione pari opportunità
Una nota stampa inviataci dai gruppi consiliari Impegno Comune per Avigliano e Insieme per Avigliano denuncia la paralisi della commissione per le pari opportunità, causata dalla strumentalizzazione politica della maggioranza. Secondo le minoranze, lamministr...-->continua
