-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Connessi al futuro, tra tecnologia, etica e partecipazione

12/12/2025

Martedì 16 dicembre, a partire dalle ore 10.00, il Piccolo Teatro di Potenza ospiterà la Giornata sulla Cittadinanza Digitale 2025, un appuntamento che si inserisce nellambito dellAnno Europeo della Cittadinanza Digitale e che sarà dedicato ai temi della responsabilità, della consapevolezza e della partecipazione nel mondo digitale. Liniziativa, Connessi al futuro, tra tecnologia, etica e partecipazione, è organizzata dalla Struttura di coordinamento del Consiglio regionale della Basilicata.

Dopo i saluti istituzionali di Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio regionale, Nicola Antonio Coluzzi, Dirigente Generale del Consiglio regionale della Basilicata, Claudia Datena, Dirigente dellUfficio Scolastico regionale e Italo Marsico, Coordinatore regionale delle Consulte Studentesche della Basilicata, la mattinata entrerà nel vivo con un percorso di confronto aperto tra studenti, docenti, istituzioni ed esperti, volto ad approfondire le sfide e le opportunità che caratterizzano la vita online delle nuove generazioni.

Nel programma è previsto un Talk del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, dal titolo Essere cittadini: cultura, comunità e digitale, un momento pensato per riflettere sul ruolo delle istituzioni nel promuovere una cittadinanza digitale consapevole, inclusiva e fondata sui valori della partecipazione democratica.

Ospite deccezione sarà Massimo Cerofolini, giornalista, conduttore RAI ed esperto di trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali, apprezzato per la capacità di raccontare linnovazione con uno stile accessibile e coinvolgente. Cerofolini guiderà gli studenti in un viaggio tra futuro, etica e tecnologia, mostrando come il digitale possa diventare un autentico strumento al servizio della comunità e della crescita culturale. DallAmazzonia a Singapore, tra intelligenza naturale, artificiale e artigianale, sarà il tema del suo discorso motivazionale A condurre la manifestazione sarà Vito Verrastro, Digital UE Ambassador.

Levento Connessi al futuro  Tra tecnologia, etica e partecipazione vuole essere anche un momento ludico-educativo e interattivo di sensibilizzazione, costruito con un linguaggio esperienziale, teso a coinvolgere gli studenti con formule di gamification più vicine ai loro codici generazionali.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
13/12/2025 - Nuove concessioni petrolifere, Cifarelli (PD):La Basilicata non torni indietro'

I lavori del Consiglio regionale della UILTEC, presieduto dalla segretaria nazionale Daniela Piras, restituiscono con grande chiarezza limmagine delle profonde contraddizioni che attraversano la Basilicata sul fronte dellenergia, dellacqua e del lavoro: una regione che ga...-->continua
13/12/2025 - La lettera aperta dei giovani volontari del Gruppo Lucano

Di seguito la lettera aperta del volontario del Gruppo Lucano, Michele Ruggiero, a nome di tanti giovani volontari dell'associazione e a sostegno della lettera dei giorni scorsi firmata dal presidente Martoccia.

MENO PROCESSI, PIU' RESPONSABILITA' -->continua
13/12/2025 - Stabilizzazioni nelle Aziende Sanitarie: prosegue limpegno della UIL FPL al fianco dei lavoratori precari

La UIL FPL ha partecipato allincontro convocato dalla Regione sul tema delle stabilizzazioni del personale nelle Aziende Sanitarie ASP, ASM, AOR San Carlo, IRCCS CROB, un argomento sul quale la nostra Organizzazione si batte da anni con determinazione e conti...-->continua
13/12/2025 - Bardi: Basilicanta tra musica, fede e identità

A volte, per ritrovare lanima di una terra, è sufficiente che le sue voci storiche trovino unarmonia inedita. Questo miracolo culturale e spirituale prende forma oggi in occasione di Santa Lucia. È quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi,...-->continua
12/12/2025 - Riforma dellOrdinamento giudiziario - Bolognetti: facciamo chiarezza

Ho avuto l'onore e il piacere di poter conoscere Marco Pannella e di godere della sua stima e fiducia.
Marco Pannella, il Marco Pannella del "caso Tortora", il "campione" della difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani, voleva portare le arance i...-->continua
12/12/2025 - Potenza, Calò (Azione): ''Sensi unici imposti e senza confronto''

"Apprendiamo con stupore, e con inevitabile disappunto, la decisione dellAmministrazione comunale di introdurre sensi unici su Corso Garibaldi, Corso Umberto e via Acerenza senza alcuna condivisione preliminare con cittadini, residenti, attività commerciali e...-->continua
12/12/2025 - Avigliano: minoranze denunciano paralisi della commissione pari opportunità

Una nota stampa inviataci dai gruppi consiliari Impegno Comune per Avigliano e Insieme per Avigliano denuncia la paralisi della commissione per le pari opportunità, causata dalla strumentalizzazione politica della maggioranza. Secondo le minoranze, lamministr...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo