Martedì 16 dicembre, a partire dalle ore 10.00, il Piccolo Teatro di Potenza ospiterà la Giornata sulla Cittadinanza Digitale 2025, un appuntamento che si inserisce nellambito dellAnno Europeo della Cittadinanza Digitale e che sarà dedicato ai temi della responsabilità, della consapevolezza e della partecipazione nel mondo digitale. Liniziativa, Connessi al futuro, tra tecnologia, etica e partecipazione, è organizzata dalla Struttura di coordinamento del Consiglio regionale della Basilicata.



Dopo i saluti istituzionali di Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio regionale, Nicola Antonio Coluzzi, Dirigente Generale del Consiglio regionale della Basilicata, Claudia Datena, Dirigente dellUfficio Scolastico regionale e Italo Marsico, Coordinatore regionale delle Consulte Studentesche della Basilicata, la mattinata entrerà nel vivo con un percorso di confronto aperto tra studenti, docenti, istituzioni ed esperti, volto ad approfondire le sfide e le opportunità che caratterizzano la vita online delle nuove generazioni.



Nel programma è previsto un Talk del Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, dal titolo Essere cittadini: cultura, comunità e digitale, un momento pensato per riflettere sul ruolo delle istituzioni nel promuovere una cittadinanza digitale consapevole, inclusiva e fondata sui valori della partecipazione democratica.



Ospite deccezione sarà Massimo Cerofolini, giornalista, conduttore RAI ed esperto di trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali, apprezzato per la capacità di raccontare linnovazione con uno stile accessibile e coinvolgente. Cerofolini guiderà gli studenti in un viaggio tra futuro, etica e tecnologia, mostrando come il digitale possa diventare un autentico strumento al servizio della comunità e della crescita culturale. DallAmazzonia a Singapore, tra intelligenza naturale, artificiale e artigianale, sarà il tema del suo discorso motivazionale A condurre la manifestazione sarà Vito Verrastro, Digital UE Ambassador.



Levento Connessi al futuro  Tra tecnologia, etica e partecipazione vuole essere anche un momento ludico-educativo e interattivo di sensibilizzazione, costruito con un linguaggio esperienziale, teso a coinvolgere gli studenti con formule di gamification più vicine ai loro codici generazionali.



