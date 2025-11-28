-->
|
La voce della Politica
|Osservatorio Legalità: oggi lincontro con il mondo agricolo
28/11/2025
|Si è svolto oggi, presso la sala Ester Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, lincontro dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso dedicato al settore agricolo. Liniziativa ha coinvolto alcune organizzazioni di categoria del comparto datoriale, con lobiettivo di raccogliere informazioni e dati sui rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, con particolare attenzione al caporalato, al lavoro irregolare e, più in generale, ad eventuali attività illecite nel settore agricolo.
Alla riunione hanno partecipato, oltre al presidente dellOsservatorio Luigi Gay, il vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo, il presidente della I Commissione consiliare permanente Francesco Fanelli e Emanuele Desina dellUfficio legislativo della Presidenza del Consiglio. Tra i componenti dellOsservatorio erano presenti Maria Donatina Allamprese (CEB), Caterina Famularo (Dirigente Camera di Commercio della Basilicata), Anna Vincenza Aversa (associazione Libera), e anche la segretaria funzionaria dellOsservatorio, Manuela Rago. Per le organizzazioni di categoria hanno preso parte ai lavori Maria Cerabona (Coldiretti), Giambattista Lorusso (CIA) e Saverio Di Ciommo (Confagricoltura).
Il presidente Luigi Gay ha sottolineato come il comparto agricolo, insieme a edilizia e turismo, rappresenti uno dei settori trainanti della Regione Basilicata e, per questo, tra quelli più esposti al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, infatti ci sono stati segnali in tal senso. Ha spiegato che lOsservatorio sta raccogliendo dati per ottenere un quadro chiaro e completo dei fenomeni, con particolare riferimento al caporalato, al lavoro irregolare e ad altre attività illecite, soprattutto nelle aree del Metapontino e del Vulture Melfese, attrattive per la criminalità per la loro rilevanza economica. Gay ha aggiunto: Esistono segnali evidenti di criticità in questi comparti e dalle relazioni presentate dagli organismi, come Confagricoltura, emergono informazioni che meritano attenzione. Per quanto riguarda il caporalato, è fondamentale comprendere in profondità la dinamica del fenomeno, che coinvolge in particolar modo i lavoratori extracomunitari, a seguito di episodi che hanno messo in luce situazioni di vulnerabilità.
Il presidente della I Commissione consiliare permanente, Francesco Fanelli, ha evidenziato limportanza di partire dalla conoscenza diretta della realtà lucana: È essenziale raccogliere documentazione e ascoltare chi vive quotidianamente questo settore. Oggi abbiamo ascoltato le organizzazioni datoriali dellagricoltura. Il comparto primario riveste un ruolo centrale sia sul piano produttivo sia per il numero di persone coinvolte. Da parte nostra cè la massima disponibilità ad accogliere e valutare tutte le questioni relative ai diversi territori della regione, in relazione a fenomeni come il caporalato. Sono emersi segnali di criticità che meritano attenzione e approfondimento.
Anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, ha richiamato la necessità di un monitoraggio costante: Il tema centrale riguarda eventuali infiltrazioni o pressioni su un settore così strategico. Abbiamo osservato quanto accaduto nel Metapontino e situazioni simili in altre aree del Paese, come il Vulture. È un settore delicato e di fondamentale importanza per la Basilicata. Le eccellenze agricole lucane, apprezzate nel mondo, sono frutto del lavoro dei nostri agricoltori, e il comparto va sostenuto. Nellultimo Consiglio regionale abbiamo affrontato la questione dei fondi da reintegrare, presentando un ordine del giorno. È un settore troppo importante per essere trascurato e merita la massima attenzione.
Emanuele Desina ha definito lincontro unaltra tappa significativa per lOsservatorio sulla legalità. Abbiamo incontrato i rappresentanti della DIA, le parti sociali e oggi le associazioni di categoria. La missione dellOsservatorio è continuare a essere una finestra sulla realtà lucana, per far emergere le problematiche presenti sul territorio. Questioni come il lavoro sommerso e il lavoro nero sono ancora presenti in Regione, e il lavoro dellOsservatorio ci permetterà di misurarne e comprenderne appieno lentità.
Nel corso dellincontro, gli organismi di categoria hanno sottolineato come le loro strutture rappresentino veri e propri presidi di legalità, operando nel rispetto delle norme e garantendo un costante monitoraggio a vantaggio dei propri iscritti. Hanno tuttavia evidenziato la necessità di raccogliere dati anche su quanto avviene al di fuori del loro perimetro organizzativo, al fine di ottenere una fotografia completa della situazione in Basilicata, considerando operatori esterni che adottano canali differenti per le loro attività, inclusi il reclutamento della manodopera e il trasporto dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/11/2025 - Osservatorio Legalità: oggi lincontro con il mondo agricolo
Si è svolto oggi, presso la sala Ester Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, lincontro dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso dedicato al settore agricolo. Liniziativa ha coinvolto alcune organizzazioni di c...-->continua
|
|
|28/11/2025 - Dichiarazione Emergenza Climatica-Ambientale: Provincia di Potenza approva mozio
Il Consiglio Provinciale di Potenza, nella seduta di ieri, ha approvato la mozione per la Dichiarazione di Emergenza Climatica e Ambientale, riconoscendo ufficialmente la situazione di crisi climatica e avviando nuove strategie per fronteggiare gli effetti d...-->continua
|
|
|28/11/2025 - M5S. Basilicata, assestamento di bilancio: centrodestra premia amici e associazioni, minoranza denuncia favoritismi
Il governo di centrodestra in Basilicata, nel corso di una lunga seduta notturna del consiglio regionale, non ha assestato solo il bilancio di previsione, ma ha fatto una vera e propria manovra economica.
Per affrontare i problemi delle luca...-->continua
|
|
|28/11/2025 - La Garante per la disabilità Padula: ''Dove la diversità brilla''
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre, la Garante regionale delle persone con disabilità della Regione Basilicata, Marika Padula, promuove Dove la diversità brilla, un evento artistico inclusivo...-->continua
|
|
|28/11/2025 - Nicoletti accoglie lAmbasciatore del Giappone: Matera polo dellinnovazione
È stato un piacere aver accolto lAmbasciatore del Giappone in Italia, Suzuki Satoshi, insieme alla delegazione dellAmbasciata, al Centro di Geodesia Spaziale di Matera. La loro visita rappresenta un riconoscimento importante per il nostro sistema territoria...-->continua
|
|
|28/11/2025 - Coordinamento agricoltori Basilicata su crisi idrica: incontro a Lavello
Si è tenuto in data 27 novembre a Lavello un incontro operativo dedicato alla crisi idrica e alla crisi del settore agricolo, un tema che non può più essere trattato come un appuntamento da rinviare. Il confronto ha riunito il Coordinamento Agricoltori della B...-->continua
|
|
|27/11/2025 - Mitidieri: Legge anti-bullismo per comunità digitali più sicure
La Regione Basilicata compie un passo significativo nel contrasto al bullismo e cyberbullismo, approvando una legge regionale innovativa, che pone al centro prevenzione, educazione e tutela dei minori. Il fenomeno del bullismo, soprattutto nella sua dimension...-->continua
|
|