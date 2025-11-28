-->
La voce della Politica
|La Garante per la disabilità Padula: ''Dove la diversità brilla''
28/11/2025
|In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre, la Garante regionale delle persone con disabilità della Regione Basilicata, Marika Padula, promuove Dove la diversità brilla, un evento artistico inclusivo in programma il 2 dicembre 2025, alle ore 20.30, presso lAuditorium del Centro per la creatività Cecilia di Tito (Pz), messo a disposizione a titolo gratuito dal Comune. Liniziativa è realizzata col patrocinio del Consiglio regionale della Basilicata e con la collaborazione del Comune di Tito, dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda e dellAssociazione LOttava Nota. Levento nasce con lobiettivo di raccontare la disabilità in una prospettiva positiva e costruttiva, mettendo al centro talento, creatività e capacità espressiva delle persone con disabilità attraverso linguaggi artistici diversi e coinvolgenti.
La serata si aprirà con un momento istituzionale dedicato al tema dellinclusione, durante il quale interverranno il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, la Garante regionale per le persone con disabilità, Marika Padula, la Vicesindaco del Comune di Tito, Dora Figliuolo, e il Consigliere comunale del Comune di Tito, Gerardo Laurenzana. A presentare la serata sarà lattrice Eva Immediato, che guiderà il pubblico lungo il percorso artistico e narrativo delliniziativa.
Il cuore dellappuntamento sarà la rappresentazione del musical Notre Dame de Paris, interpretato da attori con disabilità seguiti dai Padri Trinitari di Venosa e Bernalda. La performance, proposta interamente a titolo gratuito, coinvolgerà circa quaranta partecipanti impegnati in un percorso artistico e inclusivo di grande valore umano e sociale, capace di trasmettere la forza della partecipazione e la ricchezza delle esperienze condivise.
A seguire, i giovani dellAssociazione LOttava Nota proporranno un mini-concerto, con una performance nella Lingua dei Segni che prevede lesecuzione di due brani intervallati da due intermezzi, con la partecipazione di circa trenta bambini. Un momento che testimonia un impegno educativo capace di intrecciare musica, crescita e attenzione ai temi dellinclusione.
Lo spettacolo - evidenzia Padula - si propone come unoccasione di comunità e di sensibilizzazione, in grado di unire istituzioni, famiglie, associazioni e cittadini attorno a un messaggio condiviso di rispetto, partecipazione e piena dignità delle persone con disabilità.
