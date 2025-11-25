-->

Violenza su donne con disabilità, Padula: Realtà ancora invisibile

25/11/2025

La Garante per le persone con disabilità in occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne: necessario attivare un confronto costante con i centri antiviolenza, con i servizi territoriali e con le istituzioni competenti per garantire protocolli realmente inclusivi

La violenza sulle donne con disabilità continua a essere una realtà sommersa, difficile da riconoscere e ancor più difficile da intercettare. È un fenomeno che le istituzioni non possono più permettersi di ignorare. A dichiararlo è Marika Padula, Garante per le persone con disabilità della Regione Basilicata, in occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne.

Padula evidenzia come le donne con disabilità siano spesso esposte a forme di abuso che si consumano nelle relazioni familiari, nei contesti assistenziali o in situazioni di dipendenza che rendono complesso denunciare o anche soltanto chiedere aiuto. Molte donne  afferma  non dispongono degli strumenti necessari per riconoscere la violenza o per comunicarla. Altre non trovano servizi adeguati o pienamente accessibili. Il risultato è un silenzio che finisce per proteggere chi compie violenza e non chi la subisce.

Secondo la Garante è indispensabile che la risposta delle istituzioni diventi più strutturata e lungimirante. Occorre una formazione specifica rivolta al personale sanitario, sociale ed educativo e alle forze dellordine, affinché chi accoglie una donna in condizione di fragilità sia preparato a leggere i segnali e ad agire con competenza. È necessario rendere realmente accessibili gli sportelli antiviolenza, anche dal punto di vista comunicativo, e predisporre procedure di denuncia semplici, inclusive e fruibili da tutte. Va inoltre riservata una maggiore attenzione ai contesti familiari e residenziali, nei quali troppo spesso la violenza si consuma lontano da sguardi esterni. Allo stesso tempo, bisogna promuovere percorsi di autonomia ed empowerment, fondamentali per ridurre la dipendenza e aumentare la capacità di autodeterminazione.

Padula annuncia anche ciò che intende realizzare concretamente durante il suo mandato in Basilicata. Il mio impegno  spiega  sarà quello di attivare un confronto costante con i centri antiviolenza, con i servizi territoriali e con le istituzioni competenti per garantire protocolli realmente inclusivi. Intendo favorire la nascita di percorsi formativi specialistici dedicati alla disabilità, promuovere la creazione di sportelli accessibili e vigilare affinché ogni struttura pubblica o accreditata adotti procedure idonee allaccoglienza delle donne con disabilità vittime di violenza. Lavorerò inoltre per avviare una mappatura regionale dei bisogni e delle fragilità, così da individuare eventuali criticità e proporre soluzioni concrete. La mia funzione  aggiunge  sarà anche quella di facilitare lascolto diretto delle donne, affinché la Basilicata possa diventare un territorio in cui nessuna resti invisibile.

Padula richiama infine limportanza di diffondere una cultura dellaffettività e della sessualità come dimensioni positive della vita delle persone con disabilità. Parlare liberamente di relazioni, rispetto e consapevolezza  sostiene  è una forma di prevenzione. Aiuta a distinguere ciò che è amore da ciò che non lo è, a riconoscere comportamenti sbagliati e a chiedere aiuto senza paura.

La violenza sulle donne con disabilità non è un episodio isolato  conclude la Garante , ma una realtà radicata che richiede coraggio, competenza e responsabilità. Il nostro compito è dare voce a chi ne ha meno, rendere visibile ciò che resta nascosto e costruire strumenti di protezione reali e accessibili a tutte. Ogni donna ha diritto a una vita libera, sicura e piena.



