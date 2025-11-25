Si è svolta questa mattina presso il palazzo del Consiglio regionale la conferenza stampa di Basilicata Casa Comune con il vicepresidente del Consiglio Angelo Chiorazzo e il capogruppo Giovanni Vizziello, presenti in sala anche i consiglieri regionali Bochicchio, Cifarelli e Marrese, esponenti del mondo sindacale e di varie forze politiche. Al centro dellincontro lo stato di attuazione dei progetti non oil e luso di oltre 310 milioni di euro di compensazioni ambientali previste tra il 2019 e il 2030, risorse che  denunciano  restano largamente inutilizzate o dirottate per coprire, ad esempio, i disavanzi sanitari. Basilicata Casa Comune ha presentato sei nuove interrogazioni e ha ricordato quella già depositata a settembre, ancora senza risposta, sullo stato di avanzamento dei progetti non-oil. Vizziello ha aperto i lavori richiamando anche il tema delle royalties e definendo il Governo regionale campione mondiale di mistificazione. Ha ricordato che 480 milioni sono arrivati negli ultimi tre anni dallaccordo sul gas, 310 milioni sono le compensazioni ambientali dei prossimi dieci anni, e da trentanni le royalties garantiscono 80100 milioni di euro lanno: una quantità di risorse che rende la Basilicata un unicum in Italia, ma usate in modo assistenzialistico e non per far crescere la Regione. Secondo Vizziello, enti come Apibas e Acquedotto Lucano assorbono fondi senza produrre servizi adeguati, mentre i progetti di innovazione, digitalizzazione e transizione energetica restano fermi. Denuncia che la forestazione brucia 50 milioni lanno senza creare stabilità per i lavoratori e che sullUniversità non è stata costruita alcuna attrattività, tanto che il 75% dei diplomati lucani va fuori Regione. La Basilicata, aggiunge, è in recessione: tra il 2019 e il 2023 lItalia è cresciuta ma noi siamo arretrati. Mentre nel Sud si muovono investimenti strategici, in Basilicata si continua a usare persino il petcoke, con le conseguenze ambientali note. Vizziello richiama inoltre le trasformazioni energetiche in corso e anticipa alcune proposte innovative, programmi su acqua e biometano e iniziative di rigenerazione urbana, chiedendo che tutte le scelte future siano improntate alla massima trasparenza e alla costruzione di una strategia unitaria.



Chiorazzo ribadisce che "il problema non è la mancanza di fondi, ma lassenza di programmazione. In Basilicata arriva una montagna di soldi, ma non si creano posti di lavoro. Ricorda che molti progetti pur avviati restano fermi. A suo giudizio, le risorse non sono state indirizzate verso innovazione, efficientamento della rete idrica o sviluppo delle rinnovabili, e ogni ritardo finisce per tradursi in spreco di denaro pubblico. Chiorazzo denuncia anche che i 50 milioni destinati al rafforzamento della sanità territoriale sono stati usati per coprire il disavanzo sanitario, un uso improprio che grida vendetta, soprattutto in una Regione in cui mancano medici di base persino nei centri principali". Richiama poi i 54,2 milioni per gli impianti fotovoltaici destinati a ridurre i costi energetici di Acquedotto Lucano: tre impianti da 49 MW avrebbero dovuto essere pronti entro gennaio, ma non è stata individuata nemmeno unarea e non è stato aperto un solo cantiere. Ritardi che faranno aumentare le spese, senza alcun beneficio sulla tariffa idrica. Criticità analoghe vengono segnalate sul fronte Total Tempa Rossa: esistono tavoli, esistono fondi, ma non esistono relazioni, rendiconti sui progetti in corso di definizione. Emblematico, afferma, il caso del centro di eccellenza per i droni, annunciato da sei anni, con fondi raddoppiati da 3 a 6 milioni ma senza cantiere, senza assunzioni. Un fallimento che si ripete in diverse aree, come nel caso del progetto di sviluppo a Stigliano, dove non è stata posata nemmeno una pietra. Solo un terzo delle risorse disponibili risulta utilizzato, e spesso per coprire spese sanitarie anziché investimenti produttivi. Mancano programmazione, visione e trasparenza: I tavoli tecnici delle compensazioni dovrebbero pubblicare annualmente rendiconti e avanzamenti, ma non cè nulla. Lopposizione  spiega Chiorazzo  ha già chiesto Consigli straordinari sulla crisi idrica, su quella industriale e ora sul distretto del salotto che vede a rischio 1.700 posti di lavoro. La Basilicata ha risorse sufficienti, manca la capacità di trasformarle in sviluppo e servizi concreti. Chiorazzo rileva infine che, nonostante quasi 300 milioni disponibili per le compensazioni ambientali la Regione rischia di perdere una vera transizione energetica: Queste risorse non dovevano servire a coprire buchi della sanità, ma a costruire innovazione e sostenibilità. I 145 milioni residui previsti provenienti dagli accordi con le compagnie petrolifere per i prossimi cinque anni vanno indirizzati a investimenti strategici e non allassistenzialismo. Richiama come esempio virtuoso da seguire lENI Community Campus di Milano, un hub tecnologico alimentato da rinnovabili e propone di replicare la realizzazione di un data center ENi in Basilicata. Inoltre altre proposte indirizzate a rafforzare la filiera regionale dei biocarburanti, completando la catena produttiva dellAgri Hub Basilicata e utilizzando siti industriali esistenti come Ferrandina e Venosa, coinvolgendo Eni, Total e lUniversità della Basilicata, che oggi è del tutto fuori partita; promuovere Comunità Energetiche Rinnovabili e progetti agrivoltaici nei comuni produttori di idrocarburi e nelle aree industriali della Basilicata; Potenziare il nascente Centro Droni Total di Stigliano trasformandolo in hub interregionale dellaerospazio, con programmi di formazione e partnership con Leonardo S.p.A. e ENAV.



Alla vigilia della futura trattativa sulla concessione Val dAgri, Chiorazzo chiede di avviare subito una discussione seria sugli impegni da far assumere alle compagnie petrolifere in termini di ricerca, formazione e nuove tecnologie. Basilicata casa Comune ha elaborato alcune prospettive e proposte necessarie al territorio per agganciare la crescita e lo sviluppo in una fase che resta complicata anche a causa dellassenza di visione del centrodestra.



