-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Bochicchio (AVS-PSI-LBP): Ottimo risultato per il PSI nelle elezioni regionali di Campania, Puglia e Veneto

25/11/2025

Oggi possiamo festeggiare un risultato straordinario per il Partito Socialista Italiano nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Un successo che non è solo il frutto di un impegno elettorale costante sul territorio, ma anche la testimonianza di come il riformismo rappresenti ancora una forza vitale e necessaria per il futuro del nostro Paese.

Il PSI ha saputo esprimere una proposta politica chiara e di valore, capace di dare vita a una coalizione ampia e plurale che va oltre Pd, M5S e Avs, mantenendo salde le proprie radici nellarea del riformismo che dialoga con il mondo cattolico e con quello civico.

Le liste socialiste, costruite con attenzione e visione strategica, hanno potuto contare su candidati altamente qualificati e radicati nei territori. Una scelta che ha premiato il lavoro capillare svolto in questi anni e che ha portato avanti una proposta politica orientata al futuro, alla giustizia sociale, alla solidarietà e a un modello di sviluppo rispettoso dellambiente e del benessere collettivo.

Il risultato ottenuto non rappresenta solo laffermazione di uomini e donne del PSI, ma laffermazione di unintera visione politica: una visione che valorizza le risorse umane e naturali delle singole regioni, in sintonia con un riformismo moderno.

Con queste elezioni, il Partito Socialista ribadisce il suo ruolo da protagonista nel panorama politico nazionale. Siamo orgogliosi della nostra capacità di promuovere una politica di inclusione, equità e crescita, che mette al centro la dignità e i diritti delle persone.

Adesso dobbiamo lavorare per non deludere le aspettative dei tanti cittadini che ci hanno dato fiducia. Lo faremo per il bene delle nostre comunità, continuando a portare avanti un progetto di riformismo democratico che guarda al futuro con fiducia e speranza.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
25/11/2025 - Smart Paper, Minoranza: Vigileremo sugli impegni assunti da Bardi

La Minoranza: Come opposizione abbiamo più volte sollecitato una comunicazione ufficiale sulla questione e oggi è arrivato limpegno assunto dal presidente Bardi in Consiglio regionale

Abbiamo chiesto al presidente Bardi di aprire il Consiglio regionale con una com...-->continua
25/11/2025 - Non-oil e compensazioni ambientali, conferenza stampa di Bcc

Si è svolta questa mattina presso il palazzo del Consiglio regionale la conferenza stampa di Basilicata Casa Comune con il vicepresidente del Consiglio Angelo Chiorazzo e il capogruppo Giovanni Vizziello, presenti in sala anche i consiglieri regionali Bochicch...-->continua
25/11/2025 - Matera aderisce alla Rete READY per i diritti delle persone LGBT+

Il Comune di Matera ha aderito ufficialmente alla Rete READY, la rete italiana delle Pubbliche Amministrazioni impegnate nella tutela dei diritti umani delle persone LGBT+ e nella promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle diff...-->continua
25/11/2025 - PD. Manca: 25 novembre, un impegno europeo e nazionale contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, il commissario regionale senatore Daniele Manca richiama la necessità di unazione continua per contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme, co...-->continua
25/11/2025 - Violenza su donne con disabilità, Padula: Realtà ancora invisibile

La Garante per le persone con disabilità in occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne: necessario attivare un confronto costante con i centri antiviolenza, con i servizi territoriali e con le istituzioni competen...-->continua
25/11/2025 - Tre mazzi di fiori per ricordare: Confsal e Fismic contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, la Confsal Basilicata e la Fismic Confsal, federazione dei metalmeccanici, hanno compiuto un gesto simbolico di commemorazione, depositando tre mazzi di fiori in dive...-->continua
25/11/2025 - Bochicchio (AVS-PSI-LBP): Ottimo risultato per il PSI nelle elezioni regionali di Campania, Puglia e Veneto

Oggi possiamo festeggiare un risultato straordinario per il Partito Socialista Italiano nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Un successo che non è solo il frutto di un impegno elettorale costante sul territorio, ma anche la testimonianza di ...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo