Oggi possiamo festeggiare un risultato straordinario per il Partito Socialista Italiano nelle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Un successo che non è solo il frutto di un impegno elettorale costante sul territorio, ma anche la testimonianza di come il riformismo rappresenti ancora una forza vitale e necessaria per il futuro del nostro Paese.



Il PSI ha saputo esprimere una proposta politica chiara e di valore, capace di dare vita a una coalizione ampia e plurale che va oltre Pd, M5S e Avs, mantenendo salde le proprie radici nellarea del riformismo che dialoga con il mondo cattolico e con quello civico.



Le liste socialiste, costruite con attenzione e visione strategica, hanno potuto contare su candidati altamente qualificati e radicati nei territori. Una scelta che ha premiato il lavoro capillare svolto in questi anni e che ha portato avanti una proposta politica orientata al futuro, alla giustizia sociale, alla solidarietà e a un modello di sviluppo rispettoso dellambiente e del benessere collettivo.



Il risultato ottenuto non rappresenta solo laffermazione di uomini e donne del PSI, ma laffermazione di unintera visione politica: una visione che valorizza le risorse umane e naturali delle singole regioni, in sintonia con un riformismo moderno.



Con queste elezioni, il Partito Socialista ribadisce il suo ruolo da protagonista nel panorama politico nazionale. Siamo orgogliosi della nostra capacità di promuovere una politica di inclusione, equità e crescita, che mette al centro la dignità e i diritti delle persone.



Adesso dobbiamo lavorare per non deludere le aspettative dei tanti cittadini che ci hanno dato fiducia. Lo faremo per il bene delle nostre comunità, continuando a portare avanti un progetto di riformismo democratico che guarda al futuro con fiducia e speranza.



