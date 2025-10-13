-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Lavoratori ex Apea: domani sit-in-presidio Consiglio Regionale

13/10/2025

Domani in occasione della seduta del Consiglio regionale della Basilicata si terrà un sit-in presidio di lavoratori dellex Apea insieme a Cgil e Uil. Lobiettivo è di riattenzionare Giunta e Consiglio per dare una soluzione alla vertenza che riguarda 11 lavoratori.

Dopo 23 anni di servizio prestato per gli uffici della Provincia di Potenza, a più di un anno dal loro licenziamento non ci sono ancora provvedimenti per il ritorno al lavoro.

Domani sarà rinnovato lappello a Regione ed APIBAS, affinché si proceda con la massima celerità e determinazione verso una soluzione definitiva della vertenza, garantendo la ricollocazione stabile di tutti gli ex dipendenti APEA. Cgil e Uil confermano il massimo impegno nel proseguire la mobilitazione, nel sollecitare la Regione Basilicata e nel tenere alta lattenzione pubblica e istituzionale, fino a quando non sarà trovata una soluzione concreta e definitiva alla vertenza ex APEA.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
13/10/2025 - Lassessore Latronico visita lospedale di Policoro

Una mattinata tra corsie, sguardi, vicinanza e strette di mano. Lassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico ha visitato oggi lospedale di Policoro, una struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il Metapontino.

Ho voluto essere qu...-->continua
13/10/2025 - Sanità nella Valle del Mercure,Europa Verde:"Sistema al collasso"

Nella Valle del Mercure si sta consumando una vera e propria emergenza sanitaria.
Intere comunità (da Rotonda a Viggianello, da Castelluccio Inferiore a Castelluccio Superiore) sono oggi prive di medici di base: un presidio essenziale di salute e dignità, ...-->continua
13/10/2025 - Lavoratori ex Apea: domani sit-in-presidio Consiglio Regionale

Domani in occasione della seduta del Consiglio regionale della Basilicata si terrà un sit-in presidio di lavoratori dellex Apea insieme a Cgil e Uil. Lobiettivo è di riattenzionare Giunta e Consiglio per dare una soluzione alla vertenza che riguarda 11 lavor...-->continua
13/10/2025 - Una soluzione concreta per lapprovvigionamento idrico di Pisticci

LAmministrazione Comunale di Pisticci, a seguito dei ripetuti disagi registrati negli ultimi tempi, ha ottenuto da Acquedotto Lucano un intervento tecnico volto a migliorare la portata e la distribuzione dellacqua nel territorio comunale.
Liniziativa è ...-->continua
13/10/2025 - Ospedale di Melfi, Lacorazza: Legittime preoccupazioni

In occasione della presentazione delle linee guida del nuovo Piano Sanitario Regionale, a giugno di questanno, tra le altre cose avevo sottolineato quanto fosse rilevante il rapporto tra situazioni consolidate, decisioni assunte e pianificazione. Lo dichiar...-->continua
13/10/2025 - Basilicata, incontro tra Garante per le Disabilità e Associazioni: focus su sanità e territori

Nei giorni scorsi, su iniziativa della Garante per le Disabilità Marika Padula, si è tenuto un partecipato incontro con le Associazioni di Volontariato impegnate nella tutela delle persone con disabilità. Lappuntamento ha rappresentato un importante momento d...-->continua
12/10/2025 - Pnrr sprecato, agricoltura in ginocchio: la grande sete della Basilicata

Le piogge di questi giorni non sazieranno la grande sete della Basilicata.
Nemmeno se pioverà tutto linverno prossimo, in barba alla crisi climatica che viviamo, questa grande sete della terra e degli uomini di questa Regione avrà fine.
È bene che l...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo