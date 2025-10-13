Domani in occasione della seduta del Consiglio regionale della Basilicata si terrà un sit-in presidio di lavoratori dellex Apea insieme a Cgil e Uil. Lobiettivo è di riattenzionare Giunta e Consiglio per dare una soluzione alla vertenza che riguarda 11 lavoratori.



Dopo 23 anni di servizio prestato per gli uffici della Provincia di Potenza, a più di un anno dal loro licenziamento non ci sono ancora provvedimenti per il ritorno al lavoro.



Domani sarà rinnovato lappello a Regione ed APIBAS, affinché si proceda con la massima celerità e determinazione verso una soluzione definitiva della vertenza, garantendo la ricollocazione stabile di tutti gli ex dipendenti APEA. Cgil e Uil confermano il massimo impegno nel proseguire la mobilitazione, nel sollecitare la Regione Basilicata e nel tenere alta lattenzione pubblica e istituzionale, fino a quando non sarà trovata una soluzione concreta e definitiva alla vertenza ex APEA.