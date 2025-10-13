-->
|Lavoratori ex Apea: domani sit-in-presidio Consiglio Regionale
13/10/2025
|Domani in occasione della seduta del Consiglio regionale della Basilicata si terrà un sit-in presidio di lavoratori dellex Apea insieme a Cgil e Uil. Lobiettivo è di riattenzionare Giunta e Consiglio per dare una soluzione alla vertenza che riguarda 11 lavoratori.
Dopo 23 anni di servizio prestato per gli uffici della Provincia di Potenza, a più di un anno dal loro licenziamento non ci sono ancora provvedimenti per il ritorno al lavoro.
Domani sarà rinnovato lappello a Regione ed APIBAS, affinché si proceda con la massima celerità e determinazione verso una soluzione definitiva della vertenza, garantendo la ricollocazione stabile di tutti gli ex dipendenti APEA. Cgil e Uil confermano il massimo impegno nel proseguire la mobilitazione, nel sollecitare la Regione Basilicata e nel tenere alta lattenzione pubblica e istituzionale, fino a quando non sarà trovata una soluzione concreta e definitiva alla vertenza ex APEA.
|13/10/2025 - Lassessore Latronico visita lospedale di Policoro
Una mattinata tra corsie, sguardi, vicinanza e strette di mano. Lassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico ha visitato oggi lospedale di Policoro, una struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il Metapontino.
Ho voluto essere qu...-->continua
|13/10/2025 - Sanità nella Valle del Mercure,Europa Verde:"Sistema al collasso"
Nella Valle del Mercure si sta consumando una vera e propria emergenza sanitaria.
Intere comunità (da Rotonda a Viggianello, da Castelluccio Inferiore a Castelluccio Superiore) sono oggi prive di medici di base: un presidio essenziale di salute e dignità, ...-->continua
|13/10/2025 - Una soluzione concreta per lapprovvigionamento idrico di Pisticci
LAmministrazione Comunale di Pisticci, a seguito dei ripetuti disagi registrati negli ultimi tempi, ha ottenuto da Acquedotto Lucano un intervento tecnico volto a migliorare la portata e la distribuzione dellacqua nel territorio comunale.
Liniziativa è ...-->continua
|13/10/2025 - Ospedale di Melfi, Lacorazza: Legittime preoccupazioni
In occasione della presentazione delle linee guida del nuovo Piano Sanitario Regionale, a giugno di questanno, tra le altre cose avevo sottolineato quanto fosse rilevante il rapporto tra situazioni consolidate, decisioni assunte e pianificazione. Lo dichiar...-->continua
|13/10/2025 - Basilicata, incontro tra Garante per le Disabilità e Associazioni: focus su sanità e territori
Nei giorni scorsi, su iniziativa della Garante per le Disabilità Marika Padula, si è tenuto un partecipato incontro con le Associazioni di Volontariato impegnate nella tutela delle persone con disabilità. Lappuntamento ha rappresentato un importante momento d...-->continua
|12/10/2025 - Pnrr sprecato, agricoltura in ginocchio: la grande sete della Basilicata
Le piogge di questi giorni non sazieranno la grande sete della Basilicata.
Nemmeno se pioverà tutto linverno prossimo, in barba alla crisi climatica che viviamo, questa grande sete della terra e degli uomini di questa Regione avrà fine.
È bene che l...-->continua
