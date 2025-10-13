LAmministrazione Comunale di Pisticci, a seguito dei ripetuti disagi registrati negli ultimi tempi, ha ottenuto da Acquedotto Lucano un intervento tecnico volto a migliorare la portata e la distribuzione dellacqua nel territorio comunale.

Liniziativa è il risultato di un percorso di confronto e collaborazione promosso dal Sindaco Domenico Albano e dallAmministrazione, con lobiettivo di individuare una soluzione stabile alle criticità che hanno interessato le zone rurali e il centro abitato.



Le aree di Coppo, Pisticci Scalo, Pisticci Centro, San Pietro, San Leonardo, Caporotondo e di altre contrade del territorio hanno registrato, negli ultimi mesi, cali di pressione e distacchi idrici ricorrenti, causati dalla ridotta portata delladduttrice Frida, la condotta principale che rifornisce oltre trenta comuni e di cui Pisticci rappresenta uno degli ultimi centri serviti.

In queste condizioni, la minore quantità dacqua disponibile non consente il regolare riempimento dei serbatoi, generando disservizi diffusi e difficoltà nella gestione quotidiana dellerogazione.



Grazie al lavoro costante dellAmministrazione comunale, è stato concordato con Acquedotto Lucano un intervento tecnico di riequilibrio dei flussi, finalizzato a stabilizzare la pressione e aumentare la portata verso Pisticci.

Lintervento, attualmente in fase di completamento, prevede una nuova regolazione del sistema di alimentazione e consentirà, nei prossimi giorni, di ridurre progressivamente i disservizi che hanno interessato la popolazione.



Lacqua è un bene essenziale e la gestione di questa risorsa deve essere al centro delle politiche pubbliche della nostra regione  dichiara il sindaco Domenico Albano. In questi mesi abbiamo lavorato con determinazione per ottenere da Acquedotto Lucano un intervento stabile e strutturale, non più basato su soluzioni temporanee. Si tratta di un risultato concreto, frutto di collaborazione istituzionale e impegno costante, che dimostra come il dialogo possa produrre risposte reali per la nostra comunità. Sappiamo che la crisi idrica interessa lintera Basilicata, ma continueremo a fare la nostra parte per garantire ai cittadini un servizio più efficiente e affidabile.



LAmministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione levoluzione della situazione, mantenendo aperto il dialogo con Acquedotto Lucano per garantire la continuità del servizio e gestire tempestivamente eventuali ulteriori criticità.