La voce della Politica
|Giornata Mondiale della Vista: al San Carlo di Potenza il servizio LETIsmart per ciechi e ipovedenti
9/10/2025
|In occasione della Giornata Mondiale della Vista, si è tenuta oggi, presso lOspedale San Carlo di Potenza, la presentazione di LETIsmart, un innovativo sistema di orientamento che favorisce lautonomia e la sicurezza delle persone cieche e ipovedenti negli ambienti sanitari e ospedalieri.
Liniziativa, promossa dallUnione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione Regionale della Basilicata e dalla IAPB Italia ETS - Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-rientra tra le attività di sensibilizzazione e prevenzione delle patologie oculari, con unattenzione particolare alle persone fragili e con disabilità visiva.
La vista è un dono prezioso, ma la vera luce nasce dalla capacità di rendere accessibile il mondo a tutti, anche a chi non può vederlo, ha dichiarato lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, presente allevento.
Progetti come LETIsmart dimostrano che la tecnologia, quando è posta al servizio della persona, diventa uno strumento di inclusione, autonomia e dignità. Questo è il senso più profondo della nostra azione politica e amministrativa: costruire una società più giusta e accessibile, in cui nessuno resti indietro. Linstallazione del nuovo sistema presso lOspedale San Carlo di Potenza rappresenta un importante passo avanti verso laccessibilità universale degli spazi sanitari regionali e conferma limpegno corale nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e nellaccrescere sempre di più la cultura della prevenzione.
