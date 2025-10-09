Il diritto allo studio passa anche attraverso la possibilità di muoversi in modo sicuro e puntuale. Con soluzioni condivise e immediate si può rispondere alla richiesta di mobilità dei giovani studenti. È su questo piano che ci stiamo muovendo, con metodo e senso delle istituzioni. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, sui disagi emersi nei collegamenti tra diversi comuni del materano e Nova Siri, dove ha sede il plesso distaccato del Liceo Classico e Artistico E. Fermi di Policoro.



Lassessore è stato interessato da questa problematica da un comitato di genitori. Negli ultimi giorni gli uffici del Dipartimento Infrastrutture hanno lavorato per articolare una proposta operativa idonea a soddisfare le esigenze della popolazione studentesca. Il potenziamento del servizio sarà attivo dalla prossima settimana, a decorrere dal 15 ottobre.



Vogliamo dare un riscontro pronto ed efficace  ha spiegato Pepe  tantè che stamattina è stata fatta una nota di autorizzazione con dei correttivi e il potenziamento del servizio, in andata e ritorno.



I disagi segnalati si sono concretizzati anche per il trasferimento di attività scolastiche, con conseguenti orari non coordinati con quelli delle lezioni e un numero di mezzi ritenuto insufficiente a coprire leffettivo fabbisogno dei pendolari. I tecnici regionali hanno pertanto analizzato piani di servizio e i nuovi flussi per calibrare i trasporti in funzione delle necessità manifestate.



Desidero ringraziare sinceramente il comitato dei genitori  ha aggiunto Pepe  per aver comunicato listanza in modo costruttivo, con cura e senza polemiche. È un segno di grande senso civico e di collaborazione, che dimostra come lintento comune sia quello di risolvere il problema, non di alimentare contrasti. Gli studenti, con le loro richieste, vanno sempre ascoltati con estrema attenzione, perché in loro riconosciamo lenergia e la direzione del nostro futuro collettivo.



