L’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, accolgono con favore la comunicazione del Presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata sull’apertura delle prenotazioni irrigue per le colture autunno-vernine nei comprensori dello Schema Agri, dello Schema Sinni e dello Schema San Giuliano.



Nonostante il perdurare di una situazione idrica complessa, grazie a una programmazione attenta e a un’azione sinergica tra Regione e Consorzio di Bonifica sarà possibile garantire un utilizzo razionale delle risorse disponibili. Le assegnazioni idriche, infatti, saranno ammesse nella misura del 70% delle superfici prenotate nello stesso periodo del 2024, con esclusione delle colture di mais, sorgo e altre foraggere. Le prenotazioni saranno aperte dal 25 luglio all’8 agosto, senza possibilità di proroga.



“Con il Presidente Bardi e il Consorzio di Bonifica – dichiara l’Assessore Cicala – abbiamo lavorato in stretto raccordo per conciliare la salvaguardia delle risorse idriche con le esigenze delle aziende agricole. Si tratta di un risultato importante, frutto di dialogo costante con le organizzazioni di categoria e di una pianificazione rigorosa della stagione irrigua. Il nostro obiettivo è dare risposte concrete agli agricoltori lucani, che rappresentano il pilastro fondamentale dell’economia regionale”.



Il Dipartimento Politiche Agricole, d’intesa con il Consorzio di Bonifica, continuerà a monitorare l’andamento delle disponibilità idriche per valutare eventuali misure aggiuntive.



“Se le condizioni lo permetteranno – conclude Cicala – non escludiamo di ampliare ulteriormente la disponibilità d’acqua, a tutela del comparto agricolo e del suo ruolo strategico per il futuro della Basilicata”.