“Le parole d’ordine - partecipazione, apertura, azione sul territorio, confronto e dialogo, concertazione con i corpi sociali intermedi - scelte dal segretario nazionale e vice Premier Antonio Tajani per presentare il documento politico al Consiglio Nazionale di Forza Italia rispecchiano in pieno il lavoro che amministratori regionali e locali, dirigenti del partito stanno svolgendo in Basilicata”. A sostenerlo è l’assessore regionale Francesco Cupparo che aggiunge: “come sottolinea Tajani siamo l’unica forza politica che può rappresentare con idee innovative e numeri credibili la Basilicata, il Sud, il Paese dell’impresa e del mondo del lavoro, che alla politica chiedono fatti e non slogan, che vogliono essere lasciati liberi di lavorare e di fare impresa. Nel documento che apre una nuova intensa attività sui territori la missione di Fi è ancora più precisa perché siamo il partito che garantisce le idee e gli interessi dei moderati, dei cattolici, dei liberali, dei riformisti e all’interno della maggioranza, al Governo del Paese come della Regione e dei Comuni una forza di rinnovamento. Come ripete da tempo il nostro leader nazionale: senza di noi non esisterebbe il centrodestra. Di qui il coinvolgimento maggiore dei cittadini che con i 150mila tesserati – oltre 3 mila solo in provincia di Potenza – è sicuramente destinato a crescere anche grazie alle modifiche statutarie introdotte per aprire di più il partito. Sono certo – dice ancora Cupparo – che l’asticella fissata da Tajani e dal gruppo dirigente nazionale, quella del 20% da raggiungere alle prossime Politiche, è nelle nostre possibilità. A Tajani va il merito di accrescere, a piccoli passi, il peso politico del partito di Berlusconi, dentro la maggioranza e nel Paese con un’attenzione specifica ai problemi storici del Mezzogiorno”.