Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Matera, Maurizio Friolo esprime soddisfazione per gli incontri promossi dalla Regione Basilicata volti a definire in maniera condivisa il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2026–2030. “Questa fase di ascolto e condivisione – ha detto Friolo durante l’incontro svoltosi oggi al Campus Universitario di Matera- è strategica e fondamentale per avviare un processo inclusivo e strutturato che mette insieme il contributo delle aziende sanitarie, degli operatori, dei professionisti e di tutti gli stakeholder per definire un Piano realmente aderente ai bisogni sanitari della popolazione lucana. Confrontarsi con tutti gli attori istituzionali che gravitano attorno al complesso mondo della Sanità permette di focalizzare gli obiettivi di salute definendoli in maniera chiara e misurabile. Obiettivi a cui seguiranno azioni concrete e verificabili, costantemente monitorate con gli strumenti di revisione periodica previsti, che permetteranno di correggere le azioni adattandole ai mutamenti dei bisogni e dei contesti, in modo da assicurare accesso equo ai servizi sanitari, qualità ed efficienza del sistema sanitario regionale. Un plauso va certamente all’Assessore alla salute, Cosimo Latronico, che, sin dall’inizio, ha affrontato con piglio deciso le sfide del nostro sistema sanitario regionale. In questo senso si è impegnato a mantenere un dialogo costante ed inclusivo con tutte le componenti del sistema sanitario regionale evidenziando una vision di ampio respiro, coerente con le azioni previste dal PNRR e tesa a valorizzare le eccellenze territoriali, lo sviluppo delle competenze, nonché l’innovazione digitale e tecnologica”.