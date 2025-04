Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal capogruppo del Partito Democratico, Piero Lacorazza, e sottoscritto da altri consiglieri regionali, volto a promuovere un intervento straordinario per la tutela e la valorizzazione della statua del Cristo Redentore di Maratea.



Il documento impegna la Giunta regionale “ad attivare con urgenza ogni iniziativa utile, stanziando le risorse necessarie per consentire al Comune di Maratea la realizzazione di un intervento risolutivo per la messa in sicurezza, il restauro e la valorizzazione del monumento”. Con questo ordine del giorno “si intende affermare il valore culturale, turistico e paesaggistico del Cristo di Maratea, promuovendo un modello di tutela che riconosca l’importanza dei beni simbolici per l’intera comunità regionale. La statua, riconosciuta ‘Bene Culturale’ ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 42/2004, con decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Basilicata n. 47 del 23 giugno 202 – viene evidenziato nel documento - versa in condizioni di avanzato degrado, sia esterno che interno, come segnalato da tempo anche attraverso una petizione popolare e rappresenta uno dei simboli più noti e identitari della Basilicata, fortemente radicato nell’immaginario collettivo e capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. Da qui la necessità di un’azione straordinaria, urgente e non più rinviabile”.