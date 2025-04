Nella giornata di ieri è stato diffuso a mezzo stampa un comunicato nel quale si annunciava la candidatura a sindaco di Matera di Enzo Santochirico come espressione congiunta di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Progetto Comune e Alleanza Verdi e Sinistra. Sinistra Italiana Basilicata, componente costitutiva di AVS, non ha mai sottoscritto quel comunicato, né ha mai autorizzato l’utilizzo del simbolo e del nome di AVS per promuovere tale candidatura.



Qualunque riferimento in tal senso è, dunque, da considerarsi improprio e non veritiero. Abbiamo finora scelto il silenzio per senso di responsabilità e nella speranza che la confusione potesse diradarsi. Ma davanti all’insistenza di una narrazione artificiale, siamo oggi costretti a chiarire.



Non può essere una coalizione credibile quella che, per mascherare la lacerazione del PD, forza la mano sul simbolo di AVS e ne usa il nome per tentare di comporre a tavolino ciò che politicamente è ancora diviso.



Non può essere una coalizione autentica quella che nasce da una forzatura e si presenta con la fretta di chi confonde la furbizia per intelligenza. Come è noto, la furbizia è solo una scorciatoia: serve per arrivare prima, e a buon mercato, al traguardo. Ma questa scorciatoia, oggi, non sta portando da nessuna parte. I Socialisti si sono già sfilati. BCC aveva fatto un passo indietro. E il Partito Democratico, o ciò che ne resta, non ha ancora assunto una posizione chiara - né potrebbe, visto che non ha mai deliberato alcun assenso a un comunicato congiunto.



Ieri, senza scorciatoie, avevamo fatto un appello chiaro, plurale e unitario alle forze progressiste e civiche, nella speranza di costruire un campo vero, largo, serio, fondato su alcune coordinate programmatiche condivise.



Oggi siamo costretti a smentire l’utilizzo di una sigla che non può essere strumentalizzata per far pressione su altri o per accelerare processi ancora in discussione.



A Enzo Santochirico va il nostro ringraziamento per la disponibilità offerta. Ma, come è evidente, la sua candidatura non rappresenta oggi un punto di accordo né ampio né plurale.



Per questo chiediamo, con rispetto e chiarezza, di fermarsi e riprendere la discussione da capo, se davvero c’è la volontà di costruire una coalizione credibile.



Sinistra Italiana resta disponibile a un confronto serio, basato sul merito, sulla trasparenza e su un autentico spirito unitario.



Non è troppo tardi per scegliere la strada giusta.



Sinistra Italiana -AVS