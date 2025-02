Si è svolta ieri a Potenza la terza riunione del Comitato Regionale di Basilicata Casa Comune.

L’incontro ha segnato un ulteriore passo avanti per l’organizzazione del movimento politico sul territorio regionale, in particolare per le due città capoluogo.

Durante la riunione infatti è stata nominata la coordinatrice provinciale di Potenza, Viviana Cervellino, che accompagnerà il movimento alle prossime elezioni amministrative della provincia nei comuni di Atella, Lavello, Senise e Tolve. Nominati anche i coordinatori cittadini di Potenza e Matera, Domenico Roberto Rizzi e Mino Di Pede, individuati tra i componenti dei coordinamenti cittadini che proseguono il lavoro di radicamento nelle due città capoluogo.



La riunione è stata anche l'occasione per svolgere un'ampia valutazione sulle questioni politiche nazionali e regionali.



Un movimento che cresce e raccoglie sempre più adesioni rispetto alla sua proposta politica e al lavoro dei due consiglieri regionali, Chiorazzo e Vizziello, impegnati, soprattutto nelle ultime settimane, a costruire le condizioni per proporre nei prossimi appuntamenti elettorali un centrosinistra unito e rinnovato.