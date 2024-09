“Questa mattina ho incontrato il Generale di Brigata, Giancarlo Scafuri, comandante della Legione Carabinieri Basilicata, presso la Caserma Lucania. Durante un lungo colloquio in cui abbiamo toccato vari temi legati al ruolo dell’Arma in riferimento alle deleghe del mio assessorato, abbiamo discusso del prosieguo dei lavori di recupero dell’edificio della Caserma. Ho assicurato l’ampia disponibilità del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata di adempiere agli impegni di nostra competenza per garantire l’adeguata riqualificazione di una struttura di carattere storico e con una destinazione d’uso di assoluto rilievo”.



Lo ha dichiarato Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Retri idriche, Trasporti e Protezione civile.



“La tutela della legalità sul territorio – ha spiegato Pepe – passa attraverso la dotazione di spazi idonei a svolgere il proprio lavoro alle forze armate o alle forze dell’ordine. Peraltro, in questo caso, parliamo di un immobile di prestigio, quale è la Caserma Lucania. Il completamento della sua ristrutturazione contribuirà a consentire ai carabinieri di operare al meglio delle loro possibilità e conferirà anche maggior decoro all’area del capoluogo in cui è ubicata”.