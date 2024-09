Il corpo della polizia municipale del Comune di Senise si è arricchito di una nuova unità. Si tratta di Nicola Roseti (primo nella foto da sinistra) che, come fa sapere il commissario Alberico Gentile ''ha brillantemente superato il concorso pubblico. Al neo agente,già in servizio, ho dato l'augurio di buon lavoro assieme alla comandante della polizia locale Rosalba Di Bitetto e il sottotenente Antonio Di Ciancia. Un importante ingresso in un momento di affanno a causa della carenza di personale, per ampliare l'organigramma, con facoltà di arricchirlo ulteriormente''.



