Tra le manifestazioni per celebrare gli 80nni dalla nascita della Democrazia Cristiana, il 7

SETTEMBRE 2024 alle 18.30, in occasione del 39mo anniversario della scomparsa all’età

di 44 anni di Giuseppe De Luise, Sindaco democristiano di Spinoso per 3 legislature e

Presidente della Comunità Montana Alto Agri dal 1981 al 1985 e a 32 anni dalla scomparsa

del fratello Michele (a soli 54 anni) storico segretario della Dc di Spinoso dal 1974 al 1990

e Sindaco dal 1990 al 1992, ci si incontra a Spinoso, nella splendida cornice del tramonto

dal belvedere di Piazza Plebiscito, in una riflessione comune sul tema “L’impegno dei

cattolici democratici nei Piccoli Comuni delle aree Interne della Basilicata: l’esempio di

Spinoso” .

E’ l’occasione per ricordare il rapporto tra i rappresentanti lucani istituzionali della Dc di

quel periodo (Segretari Provinciali, Segretari Regionali, Presidenti di Regione,

Parlamentari, Sottosegretari, Presidenti di Enti a valenza ministeriale) e gli amministratori

e segretari politici Democristiani che dalle Aree Interne, come Spinoso e la Val d’Agri,

lottavano per proporre politiche attive di valorizzazione dei propri territori per farli uscire

da un isolamento ancora ben presente a quel tempo.

E’ il modo per raccontare la storia, troppo presto archiviata, del protagonismo virtuoso di

tanti militanti politici del tempo, non solo democristiani, del loro modo di intendere la

politica dei territorio e della loro capacità di sognarla e programmarla.

Peppino Molinari e Pasquale De Luise stimoleranno i nitidi ricordi e le sempre lucidi

analisi politiche dei graditi ospiti Giampaolo D'Andrea, Lillino Lamorte, Tonio Boccia,

Mario Lettieri, Emilio Lagrotta, Paolo Continanza, e Mimi’ D’Alessandro, con i Saluti

affidati al padrone di casa il Sindaco di Spinoso Lino De Luise e la riflessione di chi è stato

Sindaco di un paese delle aree interne, Lauria, e che svolge oggi un importante ruolo

istituzionale quale il Presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella.