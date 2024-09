Sono state circa 200 le firme raccolte dal circolo del Pd di Rotonda, per l’indizione del referendum abrogativo della legge che istituisce la cosiddetta autonomia differenziata.

Lo ho comunicato la stessa sezione rotondese, che ha anche reso noto come l’ordine del giorno, promosso dai consiglieri regionali di intesa con il partito, sia stato trasmesso al sindaco di Rotonda ed al capogruppo di minoranza per discutere il tema in Consiglio comunale.

“Dopo questa iniziativa che riguarda il futuro prossimo della nostra regione e la tenuta dei servizi in campo sanitario, scolastico e del trasporto pubblico - fanno sapere ancora i dem - è avviata la campagna di tesseramento al Partito democratico per l’anno 2024, possibile anche con modalità tradizionale recandosi nella sezione rotondese”.

“Tornando all’autonomia differenziata - prosegue il Pd di Rotonda - si invitano gli amministratori locali e la popolazione di tutta la Basilicata a riflettere su cosa potrebbe accadere a breve soprattutto alla nostra sanità, che già di per sé presenta grandi criticità. Ecco perché è necessario innanzitutto il sostegno alla richiesta attraverso le firme, e Cgil e Uil stanno continuando la raccolta, dopodiché, qualora venisse indetto il referendum, sarà fondamentale una grande mobilitazione per un’Italia unica e indivisibile”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it