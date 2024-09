Il violento temporale che nelle scorse si è abbattuto sulla Val d'Agri ha provocato non pochi danni al comparto agricolo. E' quanto fa sapere la federazione provinciale di Potenza della Coldiretti. I comuni interessati sono Viggiano, Grumento Nova e Tramutola, dove il maltem... -->continua

Dal 12 agosto scorso sono attivi i collegamenti bus tra Potenza e l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, a Pontecagnano. Il servizio piace ai lucani: in poco meno di tre settimane, infatti, sono stati 82 i passeggeri, di cui 54 verso l’aeroporto e 28 provenien... -->continua

Il Governo ha indicato il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come Commissario europeo. Lo ha annunciato la premier Meloni durante il Consiglio dei ministri. “Una buona notizia per il nostro Paese, il Sud e la Basilicata. E’ il profilo giusto – dice... -->continua

“Le condizioni dei lavoratori migranti nelle aree del Melfese, Alto Bradano e Metapontino restano inaccettabili. È necessario intervenire subito per costruire soluzioni concrete”. E’ quanto sostengono in una nota congiunta i consiglieri regionali del centrosin... -->continua