A partire dalle ore 23.59 del 19 agosto, in assenza di risposte, tornerò ad alimentare la mia azione nonviolenta attraverso il digiuno (assunzione di sola acqua) su questioni apparentemente separate. Se democrazia è “Conoscere per deliberare”, e lo è, di tutta evidenza il Tg... -->continua

15/08/2024 - Ferragosto: assessore Latronico, grazie agli operatori sanitari impegnati oggi

“Ringrazio tutti gli operatori sanitari della Regione che in queste ore si prodigano per assistere, negli ospedali e nel territorio, con gioia e abnegazione. Grazie!”. Lo scrive in un post sui social, l’assessore alla Sanità ed al Welfare della Regione Basil...-->continua