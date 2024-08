A partire dal 12 agosto prossimo sarà attivo un collegamento bus tra Potenza e l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, a Pontecagnano. Lo annuncia l’assessore regionale ai Trasporti, Pasquale Pepe: “Il servizio navetta – spiega Pepe - s’inserisce in un contesto più ampio di c... -->continua

6/08/2024 - Per ADAN: "stop alle politiche di accoglienza fallimentari''

'Non c 'e' più tempo. Occorre superare le logiche di accoglienza dei centri di permanenza per il rimpatrio al fine di garantire diritti e dignità alle persone straniere".

Per la cooperativa sociale "Adan" dinanzi "a quanto si apprende dalla stampa su...-->continua