“La presentazione da parte del Governo nazionale del Piano strategico Zes unica e l’individuazione dell’automotive e dell’agroindustria tra le nove filiere da privilegiare, è per la Basilicata un’ulteriore opportunità per puntare allo sviluppo industriale del territorio”.







Ad affermarlo è l’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo, che ha partecipato a Roma, insieme al Vicepremier Antonio Tajani, alla riunione presieduta da Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, con la presenza della Premier Giorgia Meloni.







“La Zes unica che – aggiunge Cupparo – sostituisce la Zes Jonico-Metapontina e altre sette Zes intraregionali, che, per quanto ci riguarda, non hanno dato i risultati sperati. Funzionerà se, come è stato sostenuto nell’incontro, tutti gli attori coinvolti, Governo, Regioni, Enti locali, imprese capiranno la portata della grande sfida per svoltare da politiche assistenzialistiche a politiche di sviluppo ed occupazione. Ricordo che da assessore alle Attività Produttive nella precedente legislatura ho avuto modo di verificare le incongruenze dell’unica Zes sul nostro territorio, incongruenze persino nella delimitazione dell’area. Per questa ragione sono convinto della scelta del Governo di individuare un’unica Zes per tutte le regioni meridionali. Con il nuovo provvedimento – aggiunge l’assessore - il Governo mette in campo un aumento della quota dell'investimento massimo fino a 200 milioni di euro, mentre è al lavoro per reperire nuove risorse finanziarie. Puntare, tra l’altro, su automotive e agroalimentare per noi – continua Cupparo – ci stimola a rafforzare la nostra strategia diventando un obbiettivo che può contare sul sostegno del Governo”.